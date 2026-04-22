کمرہ عدالت میں ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل سندھ سے بدتمیزی اور تلخ کلامی، وکیل کو توہین عدالت کا نوٹس

آپ نے عدالتی تنبیہ کے باوجود توہین آمیز رویہ اپنایا، جسٹس محمد سلیم جیسر

کورٹ رپورٹر April 22, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ کے کمرہ عدالت میں فاضل جسٹس کے روکنے پر وکیل کی جانب سے عدالت اور ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل سندھ سے بدتمیزی اور تلخ کلامی کے واقعے پر فاضل جسٹس محمد سلیم جیسر نے غلام اکبر جتوئی ایڈووکیٹ کو توہینِ عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔

جاری نوٹس میں جسٹس محمد سلیم جیسر نے کہا ہے کہ آپ نے عدالتی تنبیہ کے باوجود توہین آمیز رویہ اپنایا۔ تحریری وضاحت کریں کہ کیوں ناں آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔

عدالت نے وکیل کے خلاف کارروائی کے لیے سندھ بار کونسل اور صدر ہائیکورٹ بار کو بھی خط لکھ دیا۔

غلام اکبر جتوئی ایڈووکیٹ کے خلاف 80 ایکڑ سرکاری زمین پر قبضے کا مقدمہ زیر سماعت ہے۔

واضح رہے کہ 20 اپریل کو غلام اکبر جتوئی ایڈووکیٹ، ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل کے درمیان شدید تلخ کلامی ہوئی تھی۔ فاضل جسٹس کے روکنے پر مذکورہ وکیل نے عدالت سے بھی بدتمیزی کی تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں 3 روز قبل گھر کے قریب سے لاپتہ ہونے والے ڈھائی سالہ بچے کی نالے سے لاش برآمد

Express News

صدر زرداری خیریت سے ہیں قوم جھوٹی خبروں پر کان نہ دھرے، سینیٹر سلیم مانڈوی والا

Express News

عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں کے پی اسمبلی کے اجلاس پر کتنی لاگت آئی؟

Express News

پنڈی میں تعطیل کا جعلی نوٹی فکیشن وائرل

Express News

پیک آورز میں لوڈشیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگیا ہے، وزارت توانائی

Express News

اسلام آباد مذاکرات کا دوسرا ممکنہ دور، ایران نے شرکت کا تاحال کوئی جواب نہیں دیا، وزیر اطلاعات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو