اورنگی ٹاؤن میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے پولیس کا اے ایس آئی جاں بحق

مقتول اے ایس آئی منگھوپیر تھانے میں تعینات تھا جس کا اپنے رشتے داروں سے کسی تنازعہ پر لڑائی جھگڑا ہوا تھا

اسٹاف رپورٹر April 22, 2026
کراچی:

اورنگی ٹاؤن میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے شدید زخمی پولیس کا اے ایس آئی جاں بحق ہوگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اورنگی ٹاؤن کے علاقے ایم پی آر کالونی میں جھگڑے کے دوران کی گئی فائرنگ سے پولیس کا اے ایس آئی ابرار شدید زخمی ہوگیا جسے انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔

ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے مطابق مقتول اے ایس آئی منگھوپیر تھانے میں تعینات تھا جس کا اپنے رشتے داروں سے کسی تنازعہ پر لڑائی جھگڑا ہوا تھا اس دوران کی گئی فائرنگ سے وہ زخمی ہو کر جاں بحق ہوگیا۔

فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ اس حوالے سے ایس ایچ او اورنگی ٹاؤن خمیسو خان نے بتایا کہ مقتول اے ایس آئی ابرار کو اس کے قریبی رشتے داروں نے فائرنگ کا نشانہ بنایا ان کے درمیان جائیداد کا تنازعہ چل رہا تھا، جائے وقوع سے 30 بور پستول کے خول ملے ہیں جبکہ مقتول کو چہرے ، سر اور پسلیوں کے قریب گولیاں لگی تھیں۔

انھوں نے مزید بتایا کہ فائرنگ کرنے والے ملزمان منگھوپیر کے رہائشی ہیں اور جب پولیس ان کی رہائش گاہ پہنچی تو وہ فرار ہو چکے تھے تاہم پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کر رہی ہے جنھیں جلد گرفتار کرلیا جائے گا۔

پولیس نے کرائم سین یونٹ کو بھی طلب کر کے شواہد حاصل کیے ہیں اور اس حوالے سے پولیس مقتول کے اہل خانہ سے بھی مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔
