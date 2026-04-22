وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

پنجاب پولیس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کر کے فرار ہونے والے اہلکار کو گرفتار کرلیا۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ مصری شاہ کی پولیس نے موبائل ایپ سے پیسے منتقل کروا کر فرار ہونے والا اہلکار کو فوری کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کرلیا۔
پولیس کے مطابق وردی میں ملبوس اہلکار نے اپنے اکاؤنٹ پر 25 ہزار رقم ٹرانسفر کروائی اور بغیر ادائیگی کے جانے کی کوشش کی جس پر شہری نے پولیس ہیلپ لائن پر شکایت درج کروائی تھی۔
ایس پی سٹی عاطف امیر نے بتایا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی وردی عوام کے جان و مال کے تحفظ اور حفاظت کی ضمانت ہے، اختیارات کا غلط استعمال اور محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔