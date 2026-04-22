جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

ڈیجیٹل آئی پی ٹی کلیکشن حکومت سندھ کا عوام اور لوکل کونسلز کے لیے تحفہ ہے، صوبائی وزیر بلدیات

محمد سلیم جھنڈیر April 23, 2026
سندھ کے وزیربلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ لوکل کونسل کی سطح پر جائیداد منتقلی پر ٹیکس وصولی کے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا اور اس سے لوکل کونسل کو وصولیابی مالی طور پر مستحکم کرے گی۔

صوبائی وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی زیر صدارت لوکل کونسل کی سطح پر جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کے نظام کو ڈیجیٹلائز کرنے اور بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)، محکمہ بلدیات اور انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کا سندھ بینک، نیشنل بینک اور بینک آف پنجاب کے مابین مفاہمتی یادداشت کے معاہدے پر دستخطی تقریب ہوئی۔

ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ٹیکس کے نظام کو بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کے ڈیجیٹلائز سسٹم سے منسلک کیا جائے گا اور مفاہمتی یاد داشت کی تقریب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی (پی پی پی) بلاول بھٹو زرداری کے وژن عوام کو دہلیز تک سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ اسٹیمپ ڈیوٹی یا ٹیکس کی لوکل کونسل کو وصولیابی مالی طور پر مستحکم کرے گی، لوکل کونسل کا مالی اور انتظامی طور پر استحکام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا وژن ہے۔

وزیر بلدیات نے کہا کہ لوکل کونسل کی سطح پر جائیداد کی منتقلی کے حوالے سے ٹیکس کا ڈیجیٹلائز نظام کرپشن کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گا، ڈیجیٹیلائز ٹیکس وصولیابی کا نظام شفافیت کو یقینی بنائے گا۔

ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن کے نظام میں معاونت پر تمام متعلقہ نجی و سرکاری اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈیجیٹل آئی پی ٹی کلیکشن حکومت سندھ کا عوام اور لوکل کونسلز کے لیے تحفہ ہے اور لوکل گورنمنٹ بورڈ آف ریونیو اور تین بڑے بینک ایس آئی ٹی سی کے ذریعے اس سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں۔

تقریب میں علی راشد وزیراعلیٰ کے معاون خصوصی برائے سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، سیکریٹری بلدیات ڈاکٹر وسیم شمشاد، سینئر ممبر ایف بی آر سید خالد حیدر شاہ، رکن ایف بی آر نظیر احمد قریشی، ای وی پی نیشنل بینک فیصل نواز، ہیڈ آف ٹرانزیکشن بینک آف پنجاب شرجیل رضا، ڈپٹی سی ای او  سندھ بینک سید اسد علی شاہ سمیت دیگر اعلی افسران بھی شریک ہوئے۔

 
متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

