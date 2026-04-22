دنیا نے آپکی منافقت دیکھ لی، وعدہ خلافی مذاکرات میں بڑی رکاوٹ ہیں؛ ایرانی صدر

دنیا آپ کی نہ ختم ہونے والی منافقانہ بیان بازی، دعوؤں اور اقدامات کے درمیان تضاد کو دیکھ رہی ہے، مسعود پزیشکیان

ویب ڈیسک April 22, 2026
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران امریکا جنگ بندی تجویز میں کلیدی کردار ادا کیا

ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے جنگ بندی مذاکرات میں تعطل پر دوٹوک مؤقف اختیار کرتے ہوئے اس کی وجہ امریکا کی ہٹ دھرمی کو قرار دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے جاری بیان میں جنگ بندی مذاکرات سے انکار کی وجہ بتادی۔

امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکا نے ایرانی بحریہ کی ناکہ بندی جاری رکھی ہوئی ہیں، صدر ٹرمپ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں اور وعدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ یہی تین وجوہات امریکا کے ساتھ حقیقی اور جامع مذاکرات کی راہ میں بنیادی رکاوٹیں ہیں۔ جنھیں ختم کیے بغیر جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع نہیں ہوسکتے۔

ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ ایران نے مکالمے اور معاہدے کا خیرمقدم کیا ہے اور اب بھی کرتا ہے۔ دنیا آپ کی نہ ختم ہونے والی منافقانہ بیان بازی، دعوؤں اور اقدامات کے درمیان تضاد کو دیکھ رہی ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان آبنائے ہرمز پر اتفاق رائے تک جنگ بندی میں توسیع جاری رہے گی۔

 

 
متعلقہ

Express News

یہودیوں کے تحفظ پر امریکی صدر کو ’اسرائیل کے اعلیٰ ترین اعزاز‘ سے نواز دیا گیا

Express News

پاکستان کی خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؛ ایران

Express News

اسرائیل کیلیے جاسوسی کے الزام میں ایران میں ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

پاکستان میں امریکا ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں؛ ٹرمپ

Express News

لبنان میں چلتی کار پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایپسٹین کے ساتھی سُن لیں؛ آنکھ کے بدلے آنکھ، آئل ٹینکر کے بدلے آئل ٹینکر؛ ایران

