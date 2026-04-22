میری درخواست پر ایران میں 8 خواتین سزائے موت روک دی گئی، ٹرمپ

چار کو فوری طور پر رہا جبکہ باقی چار کو ایک ماہ قید کی سزا دی جائے گی

ویب ڈیسک April 22, 2026
ایران 8 خواتین کو پھانسی نہ دیکر امریکا کیساتھ مذاکرات کا اچھا آغاز کرسکتا ہے، ٹرمپ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں سزائے موت کا سامنا کرنے والی 8 خواتین مظاہرین کی سزائیں روک دی گئی ہیں۔

امریکی صدر نے یہ دعویٰ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کی گئی پوسٹ میں کیا جس میں انھوں نے بتایا کہ 8 میں سے 4 کو فوری طور پر رہا جبکہ باقی چار کو ایک ماہ قید کی سزا دی جائے گی۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ یہ خواتین، جنھیں مبینہ طور پر آج رات سزائے موت دی جانی تھی اب اس سزا سے بچ گئی ہیں۔ جس پر ایران اور اس کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری درخواست کو تسلیم کیا۔

صدر ٹرمپ کے اس دعوے پر ایران کی جانب سے تاحال نہ تو تردید کی گئی اور نہ ہی تصدیق سامنے آئی ہے تاہم گزشتہ روز ایرانی حکام نے کہا تھا کہ امریکی صدر کو جعلی خبروں پر تبصرے سے قبل اس کی تصدیق کرلینی چاہیئے۔
متعلقہ

Express News

یہودیوں کے تحفظ پر امریکی صدر کو ’اسرائیل کے اعلیٰ ترین اعزاز‘ سے نواز دیا گیا

Express News

پاکستان کی خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؛ ایران

Express News

اسرائیل کیلیے جاسوسی کے الزام میں ایران میں ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

پاکستان میں امریکا ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں؛ ٹرمپ

Express News

لبنان میں چلتی کار پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایپسٹین کے ساتھی سُن لیں؛ آنکھ کے بدلے آنکھ، آئل ٹینکر کے بدلے آئل ٹینکر؛ ایران

