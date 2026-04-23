آئی ایم ایف سے بڑا معاہدہ، درآمدی پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ

حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ جون سے ان پابندیوں کو ختم کرنے کاعمل شروع کر دیا جائے گا

شہباز رانا April 23, 2026
پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ درآمدات کی حوصلہ شکنی کرنیوالی 2,660 سے زائد غیر ٹیرف رکاوٹوں کاجائزہ لے گا اور ان میں سے کئی کو جلدختم کر دیاجائے گا۔

ذرائع کے مطابق 7 ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکیج کے تحت ہونیوالے معاہدے میں حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ جون سے ان پابندیوں کو ختم کرنے کاعمل شروع کر دیا جائے گا۔

ابتدائی مرحلے میں موبائل فونز اورگاڑیوں کی درآمد پر عائد رکاوٹوں میں نرمی متوقع ہے۔حکام کاکہناہے کہ حکومت 76 کسٹمزکوڈز پر لاگو پابندیوں کو ختم کرے گی، جن کا تعلق آٹوموبائل، ادویات، اسٹیل،خوراک، زرعی اجناس،کاسمیٹکس اورموبائل فونز سے ہے، اقدام سے ڈیری مصنوعات، ٹیکسٹائل، اسٹیل بارز اور ادویات کی درآمد بھی آسان ہو جائے گی۔

آٹوموبائل سیکٹر میں مکمل اور نیم تیارگاڑیوں کی درآمد پر پابندیاں نرم کی جائیں گی،جبکہ موبائل فونز کی درآمدکو پی ٹی اے کی منظوری سے مشروط رکھنے کی شرط بھی ختم کی جاسکتی ہے،زرعی شعبے میں گوشت،دودھ، پیک شدہ خوراک اور خوردنی تیل کی درآمدکوآسان بنانے کا عندیہ دیاگیا،جبکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے خام مال کی درآمد میں بھی رکاوٹیں کم کی جائیں گی۔

ذرائع کے مطابق باقی ماندہ غیر ٹیرف رکاوٹوں کومرحلہ وار ختم کیاجائے گا اور اس عمل کو 2026 کے آخر تک کابینہ کمیٹی برائے ریگولیٹری اصلاحات کے سامنے پیش کیاجائے گا۔

حکومت نے یہ بھی عندیہ دیاہے کہ وہ آئندہ بجٹ میں کسٹمز ڈیوٹی اور دیگر محصولات میں مزیدکمی کرے گی، تاکہ 2030 تک اوسط ٹیرف 6 فیصد سے کم کیاجاسکے،تاہم صنعتی حلقوں نے اس فیصلے پر تحفظات کااظہارکرتے ہوئے کہاہے کہ مقامی صنعت کو اعتمادمیں لیے بغیر ایسی اصلاحات نقصاندہ ثابت ہوسکتی ہیں۔
