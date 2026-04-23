کراچی؛ موبائل ایپ سے رقم منتقل کروا کر فرار ہونے والا پولیس اہلکار گرفتار

اختیارات کا غلط استعمال اور محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں,ایس پی سٹی عاطف امیر

اسٹاف رپورٹر April 23, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

مصری شاہ پولیس نے موبائل ایپ کے ذریعے رقم منتقل کروا کر فرار ہونے کی کوشش کرنے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق مصری شاہ کے علاقے میں اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کی گئی۔ یونیفارم میں ملبوس اہلکار نے ایک شہری سے اپنے اکاؤنٹ میں 25 ہزار روپے موبائل ایپ کے ذریعے منتقل کروائے اور رقم ادا کیے بغیر فرار ہونے کی کوشش کی۔

پولیس نے بروقت ریسپانس دیتے ہوئے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا، گرفتار اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

اس حوالے سے ایس پی سٹی عاطف امیر نے کہا کہ پولیس کی وردی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کا غلط استعمال اور محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو