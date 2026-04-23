کراچی:
مصری شاہ پولیس نے موبائل ایپ کے ذریعے رقم منتقل کروا کر فرار ہونے کی کوشش کرنے والے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق مصری شاہ کے علاقے میں اطلاع ملنے پر فوری کارروائی کی گئی۔ یونیفارم میں ملبوس اہلکار نے ایک شہری سے اپنے اکاؤنٹ میں 25 ہزار روپے موبائل ایپ کے ذریعے منتقل کروائے اور رقم ادا کیے بغیر فرار ہونے کی کوشش کی۔
پولیس نے بروقت ریسپانس دیتے ہوئے پولیس اہلکار کو گرفتار کر لیا، گرفتار اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
اس حوالے سے ایس پی سٹی عاطف امیر نے کہا کہ پولیس کی وردی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کا غلط استعمال اور محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔