پی ایس ایل: عثمان خان کا وہ کارنامہ جو کوئی اور انجام نہ دے سکا

عثمان خان نے ملتان سلطانز کے خلاف میچ میں 214 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 47 گیندوں پر 101 رنز کی شاندار اننگز کھیلی

اسپورٹس ڈیسک April 23, 2026
پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن میں حیدرآباد کنگزمین کی نمائندگی کرنے والے عثمان خان نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔

تفصیلات کے مطابق عثمان خان پی ایس ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ سنچری بنانے والے پلیئر بن گئے ہیں۔

عثمان خان نے ملتان سلطانز کے خلاف میچ میں 214 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 47 گیندوں پر 101 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔

یہ عثمان خان کے پی ایس ایل کیریئر کی چوتھی سنچری ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پی ایس ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ سنچری اسکور کرنے والے بیٹر بن گئے۔

عثمان خان نے پاکستان سپر لیگ میں مجموعی طور پر 33 میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 2023 میں ایک اور 2024 میں 2 سنچریاں اسکور کی تھیں۔

بابر اعظم، فخر زمان، کامران اکمل اور رائیلی روسو نے پی ایس ایل میں 3، 3 سنچریز اسکور کر رکھی ہیں۔

 
