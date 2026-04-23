فیفا ورلڈکپ میں شرکت سے متعلق ایران نے بڑا اعلان کردیا

ایران نے باضابطہ طور پر فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت کا اعلان کردیا ہے۔
یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے تاہم اب اس حوالے سے پائی جانے والی غیر یقینی صورتحال ختم ہوگئی ہے۔
ایرانی حکومت کے مطابق قومی فٹبال ٹیم عالمی ایونٹ میں شرکت کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہیں۔
حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے ریاستی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزارت کھیل و امور نوجوانان نے ٹیم کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے اقدامات مکمل کر لیے ہیں تاکہ کھلاڑی عالمی سطح پر عمدہ کارکردگی دکھا سکیں۔
اس سے قبل ایران کے وزیر کھیل سے منسوب بیانات میں شرکت نہ کرنے کا عندیہ دیا گیا تھا تاہم حالیہ وضاحت نے ان قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا ہے۔
دوسری جانب خطے میں جاری کشیدگی اور حالیہ فوجی جھڑپوں کے باوجود ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ کھیلوں کی سرگرمیاں سیاسی حالات سے متاثر نہیں ہوں گی۔
واضح رہے کہ پاکستان کی ثالثی سے ہونے والی حالیہ جنگ بندی کے بعد حالات میں بہتری آئی ہے جس سے ایران کی شرکت مزید یقینی ہوگئی ہے۔
دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی پاؤلو زمپولی نے فیفا کے صدر گیانی انفانٹینو سے ایران کی جگہ چار بار کی عالمی چیمپئن اٹلی کو ورلڈکپ میں شامل کرنے کی درخواست کی تھی۔