نوجوان فاسٹ بولر علی رضا نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا ریکارڈ بنا ڈالا

پاکستان سپر لیگ کے رواں سیزن میں نوجوان کھلاڑی علی رضا نے شاندار کارکردگی دکھا کر سب کو حیران کر دیا۔
پشاور زلمی کی نمائندگی کرنے والے 18 سالہ فاسٹ بولر علی رضا نے قذافی اسٹیڈیم میں کراچی کنگز کے خلاف آخری اوور میں ہیٹ ٹرک کر کے تاریخ رقم کر دی۔
وہ صرف 18 سال اور 35 دن کی عمر میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں یہ کارنامہ انجام دینے والے کم عمر ترین پاکستانی بولر بن گئے ہیں۔
یہ لمحہ اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ میچ کا فیصلہ کن اور شدید دباؤ والا آخری اوور تھا جس میں صورتحال انتہائی سنسنی خیز تھی، لیکن علی رضا نے حوصلہ برقرار رکھا۔
پہلی وکٹ خوشدل شاہ کی گری، جو یارکر کھیلنے کی کوشش میں ہٹ وکٹ ہوگئے۔ اگلی ہی گیند پر شاہد عزیز بھی شاندار یارکر کا سامنا نہ کر سکے اور بولڈ ہو گئے۔ ہیٹ ٹرک مکمل کرنے کے لیے علی رضا نے مزید تیز گیند کروائی جو 149.1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حسن علی کو کلین بولڈ کر گئی۔
علی رضا نے میچ میں مجموعی طور پر 41 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں جس میں ڈیوڈ وارنر کی وکٹ بھی شامل تھی۔
علی رضا کی ہیٹ ٹرک کی بدولت کراچی کنگز کی ٹیم 182 رنز تک محدود رہی اور پشاور کی ٹیم نے میچ 7 وکٹوں سے جیت لیا۔