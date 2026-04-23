نوجوان فاسٹ بولر علی رضا نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا ریکارڈ بنا ڈالا

اسپورٹس ڈیسک April 23, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ کے رواں سیزن میں نوجوان کھلاڑی علی رضا نے شاندار کارکردگی دکھا کر سب کو حیران کر دیا۔

پشاور زلمی کی نمائندگی کرنے والے 18 سالہ فاسٹ بولر علی رضا نے قذافی اسٹیڈیم میں کراچی کنگز کے خلاف آخری اوور میں ہیٹ ٹرک کر کے تاریخ رقم کر دی۔

وہ صرف 18 سال اور 35 دن کی عمر میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں یہ کارنامہ انجام دینے والے کم عمر ترین پاکستانی بولر بن گئے ہیں۔

یہ لمحہ اس لیے بھی خاص تھا کیونکہ میچ کا فیصلہ کن اور شدید دباؤ والا آخری اوور تھا جس میں صورتحال انتہائی سنسنی خیز تھی، لیکن علی رضا نے حوصلہ برقرار رکھا۔

پہلی وکٹ خوشدل شاہ کی گری، جو یارکر کھیلنے کی کوشش میں ہٹ وکٹ ہوگئے۔ اگلی ہی گیند پر شاہد عزیز بھی شاندار یارکر کا سامنا نہ کر سکے اور بولڈ ہو گئے۔ ہیٹ ٹرک مکمل کرنے کے لیے علی رضا نے مزید تیز گیند کروائی جو 149.1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حسن علی کو کلین بولڈ کر گئی۔

علی رضا نے میچ میں مجموعی طور پر 41 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کیں جس میں ڈیوڈ وارنر کی وکٹ بھی شامل تھی۔

علی رضا کی ہیٹ ٹرک کی بدولت کراچی کنگز کی ٹیم 182 رنز تک محدود رہی اور پشاور کی ٹیم نے میچ 7 وکٹوں سے جیت لیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

انگلش فٹبالر نے مشہور کرکٹ فرنچائز کے حصص خرید لیے

Express News

پی ایس ایل 11: کنگزمین نے سنسی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطانز کو شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 7 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

قومی کرکٹر محمد نواز ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے پر بڑی مشکل میں پھنس گئے

Express News

واپڈا کی بجلی استعمال نہیں کرتے، رات میں میچز کروانے کیخلاف درخواست پر پی سی بی کا جواب

Express News

قومی کراٹے اسٹار ٹریفک حادثے میں جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو