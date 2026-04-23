پی ایس ایل: راولپنڈیز کا اسلام آباد یونائیٹڈ کیخلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ

پی ایس ایل میں نئی شامل ہونے والی راولپنڈیز کی ٹیم اب تک ایک بھی فتح حاصل نہیں کرسکی ہے

اسپورٹس ڈیسک April 23, 2026
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 34ویں میچ میں راولپنڈیز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کیخلاف ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جارہے میچ میں راولپنڈیز کے کپتان محمد رضوان کا ٹاس جیت کر کہنا تھا کہ ہوا بھی ہے اور ایک سائیڈ کی باؤنڈری چھوٹی ہے اس لیے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

محمد رضوان نے کہا کہ ٹیم میں تین سے چار تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ شاداب سے محبت ہے لیکن آج انہیں ہرانے کے بعد اگلے میچ میں ان کے لیے دعا کریں گے۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان کا کہنا تھا کہ ہر میچ کی طرح یہ بھی اہم میچ ہے، کوشش کریں گے کہ اچھی کرکٹ کھیلیں۔

انہوں نے کہا کہ کراچی میں ابھی تک ہدف کا تعاقب آسانی سے ہوا ہے اس لیے ہم بھی پہلے بولنگ کرنا چاہتے تھے۔

شاداب خان کا کہنا تھا کہ دیکھنے میں پچ اچھی لگ رہی ہے۔ میرے خیال میں آج ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔

واضح رہے کہ پی ایس ایل میں نئی شامل ہونے والی راولپنڈیز کی ٹیم اب تک ایک بھی فتح حاصل نہیں کرسکی ہے جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 9 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن پر موجود ہے۔
متعلقہ

Express News

انگلش فٹبالر نے مشہور کرکٹ فرنچائز کے حصص خرید لیے

Express News

پی ایس ایل 11: کنگزمین نے سنسی خیز مقابلے کے بعد ملتان سلطانز کو شکست دیدی

Express News

پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 7 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

قومی کرکٹر محمد نواز ڈوپ ٹیسٹ مثبت آنے پر بڑی مشکل میں پھنس گئے

Express News

واپڈا کی بجلی استعمال نہیں کرتے، رات میں میچز کروانے کیخلاف درخواست پر پی سی بی کا جواب

Express News

قومی کراٹے اسٹار ٹریفک حادثے میں جاں بحق

