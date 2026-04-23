حکومت کا آئندہ بجٹ میں غیر ضروری پابندیاں اور تجارتی رکاوٹیں ختم کرنے کا فیصلہ

اسلام آباد:
حکومت نے آئندہ بجٹ میں غیر ضروری پابندیاں اور تجارتی رکاوٹیں ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں پرانی تجارتی رکاوٹیں بتدریج ختم کرنے کا صولی فیصلہ کرلیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نئے بجٹ میں 60 سے 70 غیر ضروری پابندیاں ختم ہوں گی، درآمدات اور برآمدات پر عائد 2600 سے زائد رکاوٹیں بتدریج کم کی جائیں گی۔
ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی تجویز پراگلے بجٹ میں ٹیرف 10.7 سے 9.5 فیصد پر لانے کی تجویز ہے۔ 2030 تک اوسط ٹیرف کم کر کے 7.4 فیصد تک لانے کا ہدف مقرر ہے۔
گاڑیوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی 4سال میں 40 فیصد سے صفر کرنے، ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، لیدر، کیمکلز و دیگر شعبوں میں رکاوٹیں دور کرنے کا پلان ہے۔ اسی طرح بجٹ 27-2026 میں کاروبار آسان بنانے کے اقدامات شامل ہوں گے۔
مجوزہ اقدامات کے تحت ٹیکس کے علاوہ رکاوٹیں کم اور معیشت کو سہارا دینے کے مزید اقدامات پر غور جاری ہے۔ نئے بجٹ میں درآمدی ڈیوٹی میں بھی بتدریج کمی کی تجویز ہے۔
حکام کے مطابق نومبر 2026 تک ایکسپورٹ اور امپورٹ پالیسی آرڈرز میں مزید ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مختلف شعبوں پر مزید نان ٹیرف رکاوٹوں کا مرحلہ وار خاتمہ کیا جائے گا۔ ڈیوٹیز میں کمی نیشنل ٹیرف پالیسی 30-2025 کے تحت کی جائے گی۔
وزارت خزانہ کے مطابق اوسط ٹیرف میں کمی سے درآمدی لاگت کم کرنے میں مدد ملے گی اوراصلاحات سے برآمدات اور سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع ہے۔
ان اقدامات کی حتمی منظوری کابینہ کمیٹی برائے ریگولیٹری ریفارمز دے گی۔