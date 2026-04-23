پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی بھارت کی بے بنیاد کوشش یکسر مسترد

بھارت علاقائی کشیدگی کے باوجود داخلی سیاسی مقاصد کے لیے جھوٹے بیانیے کو ہوا دے رہا ہے، ترجمان دفترخارجہ

خالد محمود April 23, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

دفترخارجہ نے پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ  ایک ایسے وقت میں جب پاکستان اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر خطے اور دنیا میں امن و سلامتی کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے، بھارت کا پروپیگنڈا مہم چلانا افسوس ناک ہے۔

ترجمان دفترخارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارت علاقائی کشیدگی کے باوجود داخلی سیاسی مقاصد کے لیے جھوٹے بیانیے کو ہوا دے رہا ہے، گزشتہ سال آپریشن بنیان المرصوص کی صورت میں مؤثر جواب ملنے کے بعد بھارت ایک بار پھر الزامات کے ذریعے حقائق سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایسے ہتھکنڈے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور کشمیری عوام کو حق خودارادیت سے محروم رکھنے سے نہیں ہٹا سکتے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ بھارت اشتعال انگیز بیانات، جارحانہ حکمت عملی اور سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے جیسے یک طرفہ اقدامات سے خطے کے امن کو نقصان پہنچا رہا ہے۔

ترجمان دفترخارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھارت کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے اور ایسے اقدامات سے گریز کرنے کی تلقین کرے جو علاقائی اور عالمی امن کی کوششوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب حکومت کا غیرمنقولہ جائیداد کے مالکان کو ریلیف دینے کا فیصلہ

Express News

ڈاکٹر سارنگ قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

جائیداد منتقلی پر ٹیکس کی وصولی کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، ناصر حسین شاہ

Express News

پاکستان کا بدلتی ہوئی علاقائی وعالمی صورتحال پر فعال اور نتیجہ خیز سفارتی کردار ادا کرنے کا عزم

Express News

وردی کا ناجائز استعمال کر کے شہری کی موبائل ایپ سے پیسے منتقل کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

Express News

ایران میں موجود صمد کاٹھیاواڑی گینگ کو صورتحال بہتر ہوتے ہی گرفتار کرلیا جائے گا، آئی جی سندھ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو