سپریم لیڈر شدید زخمی مگر ہوش میں ہیں، قاصدوں کے ذریعے پیغام رسانی جاری؛ ایرانی عہدیدار

مجتبیٰ خامنہ ای فضائی حملے میں زخمی ہوگئے تھے اور طبی ٹیم کی نگرانی میں ہیں

ویب ڈیسک April 23, 2026
معجزہ دیکھ لیں اور حق کیساتھ کھڑے ہوجائیں، ایرانی سپریم لیڈر کا جنوبی ہمسائیہ ممالک کو پیغام

امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر ذہنی طور پر متحرک اور باخبر ہیں لیکن ملک کے اہم فیصلے عملاً پاسدارانِ انقلاب کے اعلیٰ کمانڈروں کے ایک گروپ کے ذریعے کیے جا رہے ہیں۔

نیویارک ٹائمز سے گفتگو میں ایک ایرانی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای فضائی حملے میں زخمی ہوگئے تھے اور تاحال طبی ٹیم کی نگرانی میں ہیں۔

ایران کے اس سینئر عہدیدار نے بتایا کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای شدید زخمی ہیں مگر ہوش میں ہیں۔ مجتبیٰ خامنہ ای تک پیغامات ہاتھ سے لکھ کر قاصدوں کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں اور وہ تحریری طور پر ہی جواب دیتے ہیں۔

ایرانی سینئر عہدیدار نے کہا کہ اسرائیلی یا امریکی نگرانی سے بچنے کے لیے اعلیٰ حکام سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے قریب نہیں جا رہے ہیں اور پیغام رسانی کے لیے غیر روایتی مگر محفوظ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای عوامی منظر نامے سے غائب رہنے کے باوجود تحریری نوٹس کے ذریعے بیرونی دنیا کی صورتحال سے آگاہی حاصل کرتے ہیں اور اہم امور پر اپنی منظوری دیتے ہیں۔

نیویارک ٹائمز کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر ایک طرح کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انداز میں حکومت چلا رہے ہیں، جس میں مرکزی کردار پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کا ہے۔

ایک ایرانی سیاستدان عبد الرضا دیواری نے بتایا کہ جنرلز ہی اصل میں اس بورڈ کے ارکان ہیں جو دفاع اور خارجہ پالیسی سمیت اہم فیصلے کرتے ہیں جبکہ خامنہ ای ان فیصلوں کی توثیق کرتے ہیں۔

رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای مارچ میں ہونے والے اس حملے میں زخمی ہوگئے تھے جس میں ان کے والد سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای اپنے عسکری قیادت کے ہمراہ شہید ہوگئے تھے۔

ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد بقر قالیباف کا کہنا ہے کہ امریکا کے ساتھ ممکنہ امن معاہدے سے متعلق تجاویز سپریم لیڈر کو پیش کی جا چکی ہیں اور ان کی رائے کو حتمی اہمیت دی جائے گی۔

رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں مذاکرات کی قیادت بھی قالیباف کے ہاتھ میں آ گئی ہے جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کو پس منظر میں دھکیل دیا گیا ہے۔
متعلقہ

Express News

یہودیوں کے تحفظ پر امریکی صدر کو ’اسرائیل کے اعلیٰ ترین اعزاز‘ سے نواز دیا گیا

Express News

پاکستان کی خطے میں قیام امن کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؛ ایران

Express News

اسرائیل کیلیے جاسوسی کے الزام میں ایران میں ایک اور شخص کو پھانسی

Express News

پاکستان میں امریکا ایران مذاکرات 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہوسکتے ہیں؛ ٹرمپ

Express News

لبنان میں چلتی کار پر اسرائیل کا ڈرون حملہ، 2 افراد جاں بحق

Express News

ایپسٹین کے ساتھی سُن لیں؛ آنکھ کے بدلے آنکھ، آئل ٹینکر کے بدلے آئل ٹینکر؛ ایران

