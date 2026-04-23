بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نے پاکستان سپرلیگ (پی ایس ایل) میں نمائندگی کرنے والے دو اہم کھلاڑیوں مستفیض الرحمان اور ناہید رانا کا این او سی واپس لے لیا۔
کرک انفو کی رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کے خلاف ایک روزہ سیریز میں جیت کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے مستفیض الرحمان اور ناہید رانا کو آگاہ کیا ہے کہ وہ پی ایس ایل کے بقیہ میچوں میں اپنی ٹیموں کی نمائندگی کے لیے واپس نہیں جا رہے ہیں۔
بی سی بی نے بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مستفیض الرحمان کا فوری طور پر انجری کا جائزہ لینے کے لیے اسکین کیا جائے گا، جس کے بعد بورڈ کی طبی ٹیم کی نگرانی میں ان کی بحالی کا پروگرام شروع ہوگا۔
بی سی بی نے بتایا کہ اس بنیاد پر بورڈ نے مستیض الرحمان کو پہلے جاری کردہ این او سی واپس لے لیا ہے اور وہ پی ایس ایل 2026 کے بقیہ میچوں میں شرکت کے لیے دسیتاب نہیں ہوں گے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ مستفیض الرحمان نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پی ایس ایل سے واپسی کے بعد گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے اور سیریز کے ابتدائی دو میچوں میں شرکت نہیں کرپائے تاہم چٹاگانگ میں تیسرے اور آخری میچ میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کیں۔
بی سی بی نے بیان میں کہا کہ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ مستفیض الرحمان اور تسکین احمد کے ساتھ ساتھ ناہید رانا کو بھی نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی20 سیریز کے ابتدائی دو میچوں میں آرام دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے وہ بھی پی ایس ایل کے بقیہ میچوں کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔
خیال رہے کہ مستفیض الرحمان پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کی نمائندگی کر رہے تھے اور بنگلہ دیش واپسی سے قبل 5 میچوں میں 6 وکٹیں حاصل کی تھیں۔
ناہید رانا پشاور زلمی کی جانب سے کھیل رہے تھے اور انہوں نے شان دار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک میچ میں 4 وکٹیں حاصل کی تھیں اور مجموعی طور پر 4 میچوں میں 7 وکٹیں حاصل کی تھیں۔
رپورٹ کے مطابق ناہید رانا اب مئی میں پاکستان کے خلاف شیڈول ٹیسٹ سیریز میں بنگلہ دیش کی ٹیم کا حصہ ہوں گے جبکہ مستفیض الرحمان ممنہ طور پر جون میں آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلیں گے۔