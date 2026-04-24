پاکستان نے امارات کے تمام مالیاتی ڈپازٹس واپس کردیے، اسٹیٹ بینک کی تصدیق

تازہ ترین ادائیگی کے طور پر ایک ارب ڈالر گزشتہ روز منتقل کیے گئے

اسٹاف رپورٹر April 24, 2026
کراچی:

پاکستان کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے تمام مالیاتی ڈپازٹس واپس کردیے گئے۔

اسٹیٹ بینک آف پاکستان  نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے یو اے ای کی جانب سے فراہم کردہ تمام مالیاتی ڈپازٹس واپس کر دیے ہیں۔ مرکزی بینک کے مطابق تازہ ترین ادائیگی کے طور پر ایک ارب ڈالر گزشتہ روز منتقل کیے گئے، جس کے بعد مجموعی بقایا رقم مکمل ادا ہو چکی ہے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل (گزشتہ ہفتے کے دوران) پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 2.45 ارب ڈالر کی رقم واپس کی تھی اور یوں مجموعی طور پر 3.45 ارب ڈالر کی ادائیگیاں مکمل کر لی گئی ہیں۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق تمام واجبات طے شدہ طریقہ کار کے تحت ادا کیے گئے ہیں۔

دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو 3 ارب ڈالر کی مالی معاونت فراہم کی گئی ہے، جسے ملکی مالیاتی استحکام کے تناظر میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔
