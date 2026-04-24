ایف بی آر نے چینی کی درآمد پر ٹیکس رعایت سے متعلق نوٹی فکیشنز واپس لے لیے

ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے درآمد کی جانے والی چینی پر سیلز ٹیکس میں رعایت کی مدت کو 28 فروری تک بڑھایا گیا تھا

ارشاد انصاری April 24, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) نے چینی کی درآمد پر رعایتی سیلز ٹیکس کی مدت میں توسیع سے متعلق اپنے سابقہ نوٹیفکیشنز واپس لے لیے۔

اس حوالے سے ایف بی آر نے جمعرات کے روز ایس آر او 633(I)/2026 جاری کیا ہے، جس کے تحت 19 مارچ 2026 کو جاری کردہ ایس آر او 527(I)/2026 اور 5 مارچ 2026 کو جاری کردہ ایس آر او 455(I)/2026 کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ مذکورہ نوٹیفکیشنز کے ذریعے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان (ٹی سی پی) کے ذریعے درآمد کی جانے والی چینی پر سیلز ٹیکس میں دی جانے والی رعایت کی مدت کو 28 فروری 2026 تک بڑھایا گیا تھا۔

اس سے قبل ایف بی آر نے چینی کی درآمد پر سیلز ٹیکس کی شرح 18 فیصد سے کم کر کے 0.25 فیصد مقرر کی تھی، جس کا مقصد ملک میں چینی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنا تھا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو