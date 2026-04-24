آئی ایم ایف بورڈ سے مئی کے پہلے ہفتے میں قرض کی اگلی قسط کی منظوری متوقع

آئی ایم ایف کے زیادہ تر اہداف پورے کیے جاچکے ہیں اور تیسرے جائزے کی رپورٹ ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کر دی گئی ہے، حکام

ارشاد انصاری April 24, 2026
وفاقی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارہ (آئی ایم ایف) بورڈ سے مئی کے پہلے ہفتے میں پاکستان کے لیے قرض کی اگلی قسط کی منظوری متوقع ہے تاہم بورڈ کے اگلے ہفتے کے اجلاس میں کے شیڈول میں پاکستان شامل نہیں ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق آئی ایم ایف نے 4 مئی تک کے لیے اپنے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا شیڈول جاری کر دیا ہے جس میں پاکستان سے متعلق اجلاس بلانے کی تاریخ کا فی الحال تعین نہیں کیا گیا تاہم وزارت خزانہ پر امید ہے کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ سے مئی کے پہلے ہفتے پاکستان کے لیے قرض کی اگلی قسط کی منظوری متوقع ہے

ذرائع وزارت نے بتایا کہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس مئی کے پہلے ہفتے میں متوقع ہے جس میں پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری دی جائے گی۔

وزارت خزانہ حکام مئی کے پہلے ہفتے آئی ایم ایف سے اگلی قسط کے لیے پر امید ہے اور ان کے مطابق آئی ایم ایف کے زیادہ تر اہداف پورے کیے جا چکے ہیں اور آئی ایم ایف مشن نے تیسرے اقتصادی جائزے کی رپورٹ ایگزیکٹو بورڈ میں پیش کر دی ہے۔

ذرائع کا کہنا تھا کہ بجٹ پر مشاورت کے لیے بھی آئی ایم ایف جائزہ مشن اگلے ماہ پاکستان آئے گا۔
متعلقہ

Express News

ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی اضافی فنانسنگ کا عندیہ

Express News

کسٹم ویلیوایشن میں اضافہ؛ مہنگے ہوئے 62 اسمارٹ فونز کون سے ہیں اور ان پر کتنا ٹیکس عائد ہوا؟

Express News

امریکا-ایران جنگ کے باعث چیلنجز کے باوجود پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ مستحکم

Express News

قومی زرمبادلہ کے ذخائر میں 10.40 کروڑ ڈالر کا اضافہ

Express News

ایل این جی کی اسپاٹ خریداری کا فیصلہ، تین کارگوز کے لیے بڈز طلب

Express News

حکومت کا آئندہ بجٹ میں غیر ضروری پابندیاں اور تجارتی رکاوٹیں ختم کرنے کا فیصلہ

