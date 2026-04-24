پنجاب پولیس کے باوردی جوانوں کی موسیقی نشست کی ویڈیوز وائرل

وائرل ویڈیو میں فن کا مظاہرہ کرنے والے باوردی پولیس اہلکاروں کی شناخت تاحال نہیں ہوسکی

نعمان شیخ April 24, 2026
فوٹو: اسکرین گریب

پنجاب پولیس کے باوردی اہلکاروں کی نجی موسیقی نشست میں اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کرنے کی ویڈیوز وائرل ہوگئیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پنجاب پولیس کے جوانوں نے موسیقی کے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے اور باوردی پولیس اہلکاروں کی نجی موسیقی نشست کی دو ویڈیوز وائرل ہوگئی ہیں۔

وائرل ویڈیو میں ایک باوردی پولیس اہلکار بڑی مہارت سے ڈھولکی بجاتے اور دوسرا تالیاں بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وائرل ویڈیو میں فن کا مظاہرہ کرنے والے باوردی پولیس اہلکاروں کی شناخت تاحال نہیں ہوسکی ہے۔

دوسری ویڈیو میں ایک بچہ ہارمونیم بجا رہا ہے جبکہ پولیس اہلکار گانا گاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، پولیس اہلکاروں کی سوشل میڈیا پر وائرل دونوں ویڈیوز ساحل سورایا نامی اکاؤنٹ سے جاری کی گئی ہیں۔

