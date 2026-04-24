ایران جنگ میں عوام کو مزید پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کا سامنا رہے گا؛ صدر ٹرمپ

پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے بدلے امریکیوں کو پُرامن اور مشرق وسطیٰ کیلیے خطرہ نہ بننے والا ایران ملے گا، امریکی صدر

ویب ڈیسک April 24, 2026
facebook whatsup
18
امریکی کمپنیاں آئندہ 18 ماہ کے اندر وینزویلا میں کام شروع کردیں گی

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی عوام کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے باعث مزید کچھ عرصے تک پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ان خیالات کا اظہار امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکیوں کو تھوڑے عرصے کے لیے پیٹرول کی زیادہ قیمتیں ادا کرنا ہوں گی تاہم بدلے میں انھیں ایک ایسا ایران ملے گا جو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرسکے گا اور نہ ہی امریکی شہروں یا پورے مشرق وسطیٰ کو خطرے میں ڈال سکے گا۔

صدر ٹرمپ نے مستقل جنگ بندی کے لیے ایران کو دی گئی تازہ پیشکش پر ردعمل کے حوالے سے کوئی حتمی ٹائم لائن دینے سے بھی گریز کیا اور صحافیوں سے کہا کہ مجھے جلدی میں نہ ڈالیں۔

انھوں نے ماضی کی امریکی جنگوں جیسے کیوبا وغیرہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ طویل رہی ہیں۔

امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے اندرونی اختلافات اسے امریکا کے ساتھ مذاکرات میں متحدہ مؤقف اختیار کرنے سے روک رہے ہیں۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم نے ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔

امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکا اپنے تقریباً 75 فیصد اہداف حاصل کر چکا ہے اور کارروائیاں بنیادی طور پر اس لیے روکی گئیں کیونکہ ایران جنگ بندی کا خواہاں تھا۔

انھوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جنگ بندی کے دوران ایران نے کسی حد تک اپنے ہتھیاروں کو دوبارہ منظم کیا ہوگا، یہ ممکن ہے تاہم امریکی فوج ایک دن کے اندر ان صلاحیتوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ایران کے دارالحکومت میں شدید دھماکوں کی آوازیں؛ دفاعی فضائی نظام متحرک

Express News

اسرائیلی فوج میں بغاوت؛ ایران کو حساس معلومات فراہم کرنے لگے؛ 2 اہلکار گرفتار

Express News

امریکا؛ کنیکٹیکٹ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج

Express News

امریکا کی اجازت ملتے ہی خامنہ ای کے پورے خاندان کو ختم کردیں گے؛ اسرائیل

Express News

ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر جرمنی میں سرخ مائع پھینک دیا گیا

Express News

ایران جنگ یورپ کو روز بروز کمزور کر رہی ہے؛ ترک صدر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو