صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی عوام کو خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے باعث مزید کچھ عرصے تک پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ان خیالات کا اظہار امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔
صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکیوں کو تھوڑے عرصے کے لیے پیٹرول کی زیادہ قیمتیں ادا کرنا ہوں گی تاہم بدلے میں انھیں ایک ایسا ایران ملے گا جو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرسکے گا اور نہ ہی امریکی شہروں یا پورے مشرق وسطیٰ کو خطرے میں ڈال سکے گا۔
صدر ٹرمپ نے مستقل جنگ بندی کے لیے ایران کو دی گئی تازہ پیشکش پر ردعمل کے حوالے سے کوئی حتمی ٹائم لائن دینے سے بھی گریز کیا اور صحافیوں سے کہا کہ مجھے جلدی میں نہ ڈالیں۔
انھوں نے ماضی کی امریکی جنگوں جیسے کیوبا وغیرہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ طویل رہی ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے اندرونی اختلافات اسے امریکا کے ساتھ مذاکرات میں متحدہ مؤقف اختیار کرنے سے روک رہے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم نے ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔
امریکی صدر نے مزید کہا کہ امریکا اپنے تقریباً 75 فیصد اہداف حاصل کر چکا ہے اور کارروائیاں بنیادی طور پر اس لیے روکی گئیں کیونکہ ایران جنگ بندی کا خواہاں تھا۔
انھوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ جنگ بندی کے دوران ایران نے کسی حد تک اپنے ہتھیاروں کو دوبارہ منظم کیا ہوگا، یہ ممکن ہے تاہم امریکی فوج ایک دن کے اندر ان صلاحیتوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔