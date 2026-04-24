پینٹاگون کے قریب بڑا حادثہ؛ 10 فوجی اہلکاروں سمیت 23 زخمی

امریکا میں پینٹاگون کے قریب ایک خوفناک حادثے کے باعث سیکیورٹی حکام کی دوڑیں لگ گئیں اور ریڈ زون علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کردی گئی۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ خوفناک حادثہ صبح تقریباً 7 بج کر 20 منٹ پر پیش آیا جس کی وجوہات کا تاحال تعین نہیں کیا جا سکا۔
ایمرجنسی سروسز، فائر بریگیڈ اور ایمبولینسوں کو جائے حادثہ کی جانب دیکھا گیا۔ حادثے کے متعلق متضاد اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔
پینٹاگون فورس پروٹیکشن ایجنسی نے بتایا کہ اومنی رائیڈ اور فیئر فیکس کنیکٹر کی بسیں میٹرو ایکسس روڈ پر آپس میں ٹکرا گئیں۔
23 زخمیوں کو طبی معائنے کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا جب کہ 5 افراد کو موقع پر ہی طبی امداد دے کر چھوڑ دیا گیا۔
سیکیورٹی حکام کے بقول واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں تاہم فوری طور پر حادثے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔