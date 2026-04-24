ایران سے منسلک 344 ملین ڈالر کے کرپٹوکرنسی اثاثے منجمد

امریکا نے ایران سے مبینہ تعلقات کے باعث 344 ملین ڈالر مالیت کے کرپٹو کرنسی اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔
امریکا کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ امریکی حکومت ایران کی فنڈز پیدا کرنے، منتقل کرنے اور واپس لانے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کمزور کرتی رہے گی۔
انھوں نے مزید بتایا کہ اس تناظر میں ایران سے منسلک متعدد کرپٹو کرنسی والیٹس پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں 344 ملین ڈالر کی خطیر رقم منجمد کی گئی ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ کے بیان میں بھی ایران کی مالی صلاحیت کو محدود کرنے کے لیے اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث توانائی کی فراہمی میں خلل کے دوران ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔
امریکی محکمہ خزانہ نے چین کی آئل ریفائنری، شپنگ کمپنیوں اور آئل ٹینکرز پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن پر ایران کی تیل برآمدات میں مدد کا الزام تھا۔
یاد رہے کہ پابندیاں اُس وقت عائد کی گئی ہیں جب جب امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ہفتے کے روز پاکستان روانہ ہو رہے ہیں جہاں ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے والا ہے۔