کراچی؛ کلفٹن میں ایف بی آر افسر کو فائرنگ سے زخمی کرنیوالے ملزم کا تاحال سراغ نہیں لگایا جاسکا

  ملزم کا نام پی این آئی ایل میں شامل کرنے کے لیے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کو خط ارسال کر دیا گیا

اسٹاف رپورٹر April 25, 2026
کراچی:

کلفٹن میں جھگڑے کے دوران ایف بی آر کے انسپکٹر شاہ میر لاشاری کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے والے ملزم آغا شہیر علی خان کا تاحال سراغ نہیں لگایا جا سکا۔

کلفٹن پولیس نے واقعے کا مقدمہ اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعہ سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کر کے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کیا تھا۔

 ایس ایس پی انویسٹی گیشن ساؤتھ پولیس نے فرار ملزم آغا شہیر کا نام پرویژنل نیشنل آئیڈنٹیفکیشن لسٹ (پی این آئی ایل) میں شامل کرنے کے لیے ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیرر ازم ڈپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) کو خط ارسال کر دیا۔

انویسٹی گیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ملزم کو ممکنہ طور پر فرار ہونے سے روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے جبکہ انویسٹی گیشن پولیس ملزم کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد کی جاچکی ہے اور اس کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں ۔
متعلقہ

Express News

باجوڑ میں پولیس وین اور ایمولینس پر فائرنگ، 5 اہلکاروں سمیت 9 زخمی

Express News

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک دفعہ پھر بڑا اضافہ کردیا

Express News

آزاد کشمیر، نیلم میں سیاحوں کی گاڑی کو تیز رفتاری کے باعث حادثہ، خاتون جاں بحق

Express News

کراچی میں 48 گھنٹے پانی فراہم نہ کرنے کا فیصلہ، مکینوں کو شدید قلت کا سامنا ہوسکتا ہے

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کی منظوری دے دی

Express News

پنجاب پولیس کے باوردی جوانوں کی موسیقی نشست کی ویڈیوز وائرل

