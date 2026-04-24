کراچی:
کلفٹن میں جھگڑے کے دوران ایف بی آر کے انسپکٹر شاہ میر لاشاری کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے والے ملزم آغا شہیر علی خان کا تاحال سراغ نہیں لگایا جا سکا۔
کلفٹن پولیس نے واقعے کا مقدمہ اقدام قتل اور انسداد دہشت گردی کی دفعہ سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کر کے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کیا تھا۔
ایس ایس پی انویسٹی گیشن ساؤتھ پولیس نے فرار ملزم آغا شہیر کا نام پرویژنل نیشنل آئیڈنٹیفکیشن لسٹ (پی این آئی ایل) میں شامل کرنے کے لیے ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیرر ازم ڈپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) کو خط ارسال کر دیا۔
انویسٹی گیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ملزم کو ممکنہ طور پر فرار ہونے سے روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے جبکہ انویسٹی گیشن پولیس ملزم کے زیر استعمال گاڑی بھی برآمد کی جاچکی ہے اور اس کی تلاش میں چھاپے مارے جا رہے ہیں ۔