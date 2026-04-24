لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں بچوں سے زیادتی کے مقدمات میں مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے سی سی ڈی چوہنگ نے چھاپہ مارا جہاں ملزم فائرنگ کے واقعے میں شدید زخمی ہوگیا۔
پولیس کے مطابق سی سی ڈی چوہنگ کی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مانگا منڈی میں ملزم عیش بہادر کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا۔ پولیس کو دیکھتے ہی ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی۔
حکام کا کہنا ہے کہ پولیس کے قریب آنے پر ملزم نے اپنے نیفے سے پستول نکالنے کی کوشش کی، تاہم اسی دوران پستول اس کے نیفے میں ہی چل گیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوگیا۔
پولیس نے زخمی ملزم کو فوری طور پر اسپتال منتقل کردیا جہاں اسے طبی امداد فراہم کی جارہی ہے۔
سی سی ڈی کے مطابق ملزم عیش بہادر مانگا منڈی کے مقدمہ نمبر 806/26 میں پولیس کو مطلوب تھا جبکہ دورانِ تفتیش ملزم نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی 35 وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔