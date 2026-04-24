آئی ایم ایف سے بڑا معاہدہ، حکومت کا درآمدی پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ

حکومت 76 کسٹمز کوڈز پر عائد پابندیاں ختم کرے گی

شہباز رانا April 24, 2026
پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ درآمدات کی حوصلہ شکنی کرنے والی 2660 سے زائد غیر ٹیرف رکاوٹوں کاجائزہ اور ان میں بعض جلد ختم کر دی جائیگی۔

ذرائع کے مطابق 7 ارب ڈالر کے بیل آئوٹ پیکیج معاہدہ کے تحت حکومت نے وعدہ کیا  کہ جون سے پابندیاں ختم کرنے کاعمل شروع کر دیا جائے گا، ابتدائی مرحلے میں موبائل فونز اورگاڑیوں کی درآمد پر عائد رکاوٹوں میں نرمی متوقع ہے۔

حکام کے مطابق حکومت 76 کسٹمزکوڈز پر عائد پابندیاں ختم کرے گی، ان کا تعلق آٹوموبائل، ادویات، سٹیل، خوراک، زرعی اجناس،کاسمیٹکس اورموبائل فونز سے ہے، اس سے ڈیری مصنوعات، ٹیکسٹائل، سٹیل بارز، ادویات کی درآمد  آسان ہو جائے گی۔

آٹوموبائل سیکٹر میں مکمل اور نیم تیارگاڑیوں کی درآمد پر پابندیاں نرم کی جائینگی، موبائل فونز کی درآمد پی ٹی اے کی منظوری سے مشروط رکھنے کی شرط بھی ختم کی جاسکتی ہے، زرعی شعبہ میں گوشت، دودھ، پیک شدہ خوراک اور خوردنی تیل کی درآمدآسان بنانے کا عندیہ دیاگیا، ٹیکسٹائل انڈسٹری کیلئے خام مال کی درآمد میں بھی رکاوٹیں کم کی جائیں گی۔

ذرائع کے مطابق باقی ماندہ غیر ٹیرف رکاوٹوں کومرحلہ وار ختم اور اس عمل کو 2026 کے آخر تک کابینہ کمیٹی برائے ریگولیٹری اصلاحات کے سامنے پیش کیاجائے گا۔
