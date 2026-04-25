ملیر میں آرگنائزجرائم کی سرپرستی میں ملوث ایس ایچ او سکھن سمیت 5 اہلکار معطل

ایس ایچ او پر منشیات فروشوں اور دیگر منظم جرائم میں ملوث ملزمان سے رشوت لینے کا بھی الزام ہے جس کی تحقیقات جاری ہیں

اسٹاف رپورٹر April 25, 2026
facebook whatsup

ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ڈسٹرکٹ ملیر کے افسران و اہلکاروں کیخلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے ایس ایچ او سکھن سمیت 5 اہلکار معطل کر کے بی کمپنی بھیج دیا۔

تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے منشیات فروشی اور دیگر آرگنائزجرائم کی سرپرستی کا میں ملوث تھانیداروں اور اہلکاروں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔

ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ابتدائی طور پر ڈسٹرکٹ ملیر کے افسران و اہلکاروں کیخلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے ایس ایچ او سکھن خالد حسین سمیت 5 اہلکار معطل کو معطل کر دیا۔

معطل کیے جانے والے میں ہیڈ کانسٹیبل عبدالجبار منگی ، کانسٹیبل نور محمد ، کانسٹیبل ولایت خان نیازی اور سپاہی عبدالخالد شامل ہیں ، معطل کئے جانے والے ایس ایچ او و اہلکاروں کو بی کمپنی گارڈن ہیڈ کوارٹر ساؤتھ رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔

ذرائع نے بتایا کہ ایس ایچ او خالد حسین میمن پر منشیات فروشوں اور دیگر منظم جرائم میں ملوث ملزمان سے رشوت لینے کا بھی الزام ہے جس کی تحقیقات جاری ہیں۔

واضح رہے موجودہ آئی جی جاوید عالم اوڈھو جس پر ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے تو وہ محکمہ پولیس میں بی کمپنی کے سخت خلاف تھے تاہم اب جبکہ وہ خود آئی جی سندھ ہیں انہوں نے بھی بی کمپنی کو بحال رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ایڈیشنل آئی جی سندھ نے تینوں زونل ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پیز کو سخت ہدایات دی ہیں کہ وہ تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز کو متنبہ کر دیں کہ ان کے علاقوں میں کسی بھی قسم کا جرم چل رہا اسے فوری ختم کرا دیں اگر انہیں کسی بھی علاقے میں گٹکا ، ماوا ، منشیات ، جوا سٹہ چلنے کی اطلاع ملی تو اس تھانے کے ایس ایچ اوز سمیت دیگر عملہ کو معطل کیا جائے گا بلکہ اس کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو