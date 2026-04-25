یورپی یونین کراچی میں پانی کی فراہمی، سیلاب متاثرین کیلئے قرض دے گی

سندھ میں سیلاب متاثرین کی دوبارہ آباد کاری کے لیے تقریباً 21 لاکھ گھروں کی تعمیر ممکن بنائی جائے گی، یورپی یونین

ارشاد انصاری April 25, 2026
یورپی یونین سیلاب متاثرین اور کراچی میں پانی کی فراہمی کے لیے پاکستان کو مجموعی طور پر 16 کروڑ یورو قرض فراہم کرے گی جس کے لیے باقاعدہ قرض معاہدوں پر دستخط 28 اپریل کو ہوں گے یہ معاہدے یورپی انویسٹمنٹ بینک اور حکومت پاکستان کے درمیان طے پائیں گے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق یورپی یونین کے اس مالی پیکیج میں سے 10 کروڑ یورو سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے فراہم کیے جائیں گے، اس رقم سے تقریباً 21 لاکھ گھروں کی تعمیر ممکن بنائی جائے گی تاکہ متاثرہ خاندانوں کو دوبارہ آباد کیا جا سکے۔

یورپی یونین نے بتایا کہ 6 کروڑ یورو کراچی میں پانی کی فراہمی اور اس کے معیار کو بہتر بنانے کے منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے، جس سے شہریوں کو صاف پانی کی بہتر سہولت میسر آئے گی۔
متعلقہ

Express News

باجوڑ میں پولیس وین اور ایمولینس پر فائرنگ، 5 اہلکاروں سمیت 9 زخمی

Express News

حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ایک دفعہ پھر بڑا اضافہ کردیا

Express News

آزاد کشمیر، نیلم میں سیاحوں کی گاڑی کو تیز رفتاری کے باعث حادثہ، خاتون جاں بحق

Express News

کراچی میں 48 گھنٹے پانی فراہم نہ کرنے کا فیصلہ، مکینوں کو شدید قلت کا سامنا ہوسکتا ہے

Express News

خیبرپختونخوا کابینہ نے اراکین اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کی منظوری دے دی

Express News

پنجاب پولیس کے باوردی جوانوں کی موسیقی نشست کی ویڈیوز وائرل

