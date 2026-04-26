کراچی، شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم اسلحہ سمیت گرفتار

ملزم کے خلاف ضابطے کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، پولیس حکام

محمد شاہ میر خان April 26, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے علاقے اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ایس ایس پی ویسٹ طارق الٰہی مستوئی کے مطابق ملزم اورنگی ٹاؤن کے علاقے پریشان چوک میں شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ کر رہا تھا جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری کارروائی کی۔

پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم دولت خان ولد داد محمد کو گرفتار کر لیا جبکہ اس کے قبضے سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا غیر قانونی اسلحہ اور ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا۔

پولیس حکام کے مطابق ملزم کے خلاف ضابطے کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی, سائٹ ایریا میں رکشہ دو ٹرالرز کے درمیان آ گیا، بچی جاں بحق، 3 افراد زخمی

Express News

کراچی، لانڈھی میں جرگے کے دوران فائرنگ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت تین افراد زخمی

Express News

لاہور؛ پولیس کی بروقت کارروائی، بچی غیرقانونی حراست سے بازیاب

Express News

راولپنڈی میں طالبات سے نازیبا حرکت کرنے والا ملزم سی سی ڈی سے مقابلے میں زخمی

Express News

راولپنڈی؛ 11 سالہ بچہ سے مسجد کے خادم کی زبردستی کی مبینہ کوشش، مقدمہ درج

Express News

راولپنڈی؛ بس ہوسٹس سے زیادتی کرنے والا ملزم ساتھی سمیت گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو