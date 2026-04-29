اٹلی کے اوپننگ بیٹر کی انگلش ٹیسٹ ٹیم میں شمولیت کا امکان

اس پوزیشن کے دیگر دعویدار کاؤنٹی چیمپئن شپ میں متاثر کن کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے ہیں

اسپورٹس ڈیسک April 29, 2026
اٹلی کے اوپننگ بیٹر ایمیلیوگے کی انگلش ٹیسٹ ٹیم میں شمولیت کا امکان ہے۔

برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایمیلیوگے انگلش ٹیم میں اوپنر کی دوڑ میں مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔

اس پوزیشن کے دیگر دعویدار کاؤنٹی چیمپئن شپ میں متاثر کن کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے ہیں۔

ایمیلیو گے نے حالیہ میچز میں شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ایک ناقابلِ شکست 159 رنز کی اننگز بھی کھیلی، یہ اس سیزن میں ان کی دوسری سنچری تھی۔

وہ رواں سیزن میں اب تک 344 رنز بنا چکے ہیں اور ان کا اسٹرائیک ریٹ 74 ہے جو انگلینڈ کے جارحانہ ’بیز بال‘ انداز کے مطابق سمجھا جا رہا ہے۔

 
