نیتن یاہو کو کرپشن الزام پر معافی دیکر اسرائیلی صدر قوم کے ہیرو بن سکتے ہیں؛ ٹرمپ

ویب ڈیسک April 30, 2026
اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کرپشن مقدمات میں بری طرح پھنس چکے ہیں اور صدارتی معافی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزویگ سے اپیل کی ہے کہ وزیراعظم نیتن یاہو کے کرپشن مقدمات پر صدارتی استثنیٰ دیدیا جائے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف کرپشن ٹرائل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

صدر ٹرمپ کے بقول اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے انھیں فون پر بتایا کہ غزہ جنگ کے دوران بھی مجھے عدالت میں پیش ہونا پڑتا رہا ہے۔

امریکی صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ جنگ کے دوران یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نیتن یاہو کو پلی بارگین نہیں بلکہ معافی ملنی چاہیے۔

صدر ٹرمپ نے یہ دلیل بھی دی کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو جنگی دور کے رہنما ہیں اس لیے ان پر مقدمہ جاری رہنا مناسب نہیں۔

امریکی صدر نے اسرائیلی صدر اسحاق ہرزویگ پر زور دیا کہ وہ اپنے وزیر اعظم نیتن یاہو کو صدارتی استثنیٰ دیتے ہوئے کرپشن مقدمات میں معاف کر دیں۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر اسرائیلی صدر اسحاق ہرزویگ نے نیتن یاہو کو معافی دیدی تو اس طرح وہ اسرائیل کے قومی ہیرو بن جائیں گے۔

یاد رہے کہ اس سے قبل صدرٹرمپ نیتن یاہو کو معافی نہ دینے پر اسرائیلی صدر اسحاق ہرزویگ پر تنقید بھی کر چکے ہیں تاہم اب نرم مؤقف اختیار کیا ہے۔

اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کرپشن اور غیرقانونی تحائف لینے کے مقدمات میں بری طرح پھنس چکے ہیں اور اب ان کے پاس صدارتی معافی کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔

 
متعلقہ

Express News

میانمار؛ سابق حکمراں آنگ سان سوچی کو فوجی حکومت نے جیل سے گھر میں نظر بند کردیا

Express News

ایران؛ حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دیدی گئی

Express News

حزب اللہ کا اسرائیلی فوج کے توپ خانے پر ڈرون حملہ؛ 12 اہلکار زخمی

Express News

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

Express News

اسرائیل نے غزہ جانے والے 20 امدادی کشتیوں کے قافلے کو روک لیا، 175 رضاکار گرفتار

Express News

بھارت میں مودی حکومت زمینیں کرپٹ ساتھی اڈانی کو بانٹنے میں مصروف 

