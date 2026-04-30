میڈرڈ اوپن: بڑا اپ سیٹ، ’لکی لوزر‘ پوٹاپووا کی تاریخ ساز جیت سے سیمی فائنل میں رسائی

اسپورٹس ڈیسک April 30, 2026
میڈرڈ اوپن میں آسٹریا کی ٹینس کھلاڑی اناستاسیا پوٹاپووا نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے تاریخ رقم کر دی ہے۔

اناستاسیا پوٹاپووا ڈبلیو ٹی اے 1000 ایونٹ کی سیمی فائنل میں پہنچنے والی پہلی ’لکی لوزر‘ بن گئی ہیں۔

پوٹاپووا کو کوالیفائنگ مرحلے میں شکست کے بعد مرکزی ڈرا میں اس وقت جگہ ملی جب ایک اور کھلاڑی دستبردار ہو گئی تھیں۔

25 سالہ کھلاڑی نے کوارٹر فائنل میں سابق عالمی نمبر ایک کیرولینا پلسکووا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-6، 7-6 اور 3-6 سے شکست دے کر اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کی۔

اس سے قبل وہ فرنچ اوپن کی سابق چیمپئن جیلینا اوسٹاپینکو اور عالمی نمبر دو ایلینا ریباکینا کو بھی ہرا چکی ہیں۔

میچ کے آغاز میں پوٹاپووا نے صرف 24 منٹ میں پہلا سیٹ جیت لیا اور دوسرے سیٹ میں تین میچ پوائنٹس بھی حاصل کیے، مگر پلسکووا نے شاندار واپسی کرتے ہوئے مقابلہ برابر کر دیا۔

فیصلہ کن سیٹ میں بھی پلسکووا کو برتری حاصل ہوئی تاہم پوٹاپووا نے مسلسل پانچ گیمز جیت کر فتح اپنے نام کر لی۔

کامیابی کے بعد پوٹاپووا جذباتی ہو گئیں اور کہا کہ انہیں اس مرحلے تک پہنچنے کی امید نہیں تھی۔ سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ یوکرین کی مارٹا کوستیوک سے ہوگا۔

 
متعلقہ

Express News

لاہور؛ نواب ٹاؤن کرکٹ اسپورٹس کمپلیکس کا شاندار افتتاح، نمائشی میچ بھی کھیلا گیا

Express News

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا شیڈول سامنے آگیا

Express News

پاکستان میں تعینات آسٹریلوی ہائی کمشنر پی ایس ایل کے مداح نکلے

Express News

چھٹی ایشین بیچ گیمز میزبان چین کی نمایاں سبقت کیساتھ اختتام پذیر

Express News

سابق آسٹریلوی کپتان ٹم پین نے پی ایس ایل کے تجربے کو خوشکوار قرار دے دیا

Express News

اسٹریٹ چائلڈ فٹبال عالمی کپ؛ پاکستان ٹیم کل میکسیکو روانہ ہوگی

