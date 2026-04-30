آئی پی ایل: ڈریسنگ روم میں غیرقانونی حرکت، بھارتی کھلاڑی کو سزا سنادی گئی

معاملے کی مزید جانچ جاری ہے، کھلاڑیوں سمیت ٹیم آفیشلز کیخلاف سخت کارروائی کے آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے، بی سی سی آئی

اسپورٹس ڈیسک April 30, 2026
راجستھان رائلز کے کپتان ریان پراگ کو آئی پی ایل 2026 کے دوران ڈسپلن کی خلاف ورزی پر سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) کے مطابق انہیں پنجاب کنگز کے خلاف نیو چندی گڑھ میں کھیلے گئے میچ کے دوران ڈریسنگ روم میں ویپ استعمال کرتے ہوئے پایا گیا تھا جس کے باعث ان پر میچ فیس کا 25 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا۔

بی سی سی آئی کے بیان کے مطابق یہ عمل آئی پی ایل کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی ہے جو ایسے رویے سے متعلق ہے جو کھیل کی ساکھ کو نقصان پہنچائے۔

ریان پراگ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے میچ ریفری کی جانب سے دی گئی سزا کو قبول کرلیا۔

بورڈ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ معاملے کی مزید جانچ جاری ہے اور لیگ کی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے ٹیم، آفیشلز اور کھلاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کے آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔

یہ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب کچھ دن قبل راجستھان رائلز کے ٹیم مینجر رومی بھنڈر کو بھی ڈگ آؤٹ میں موبائل فون استعمال کرنے پر جرمانہ کیا گیا تھا۔

دونوں واقعات کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد یہ معاملات منظر عام پر آئے۔
متعلقہ

Express News

لاہور؛ نواب ٹاؤن کرکٹ اسپورٹس کمپلیکس کا شاندار افتتاح، نمائشی میچ بھی کھیلا گیا

Express News

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا شیڈول سامنے آگیا

Express News

پاکستان میں تعینات آسٹریلوی ہائی کمشنر پی ایس ایل کے مداح نکلے

Express News

چھٹی ایشین بیچ گیمز میزبان چین کی نمایاں سبقت کیساتھ اختتام پذیر

Express News

سابق آسٹریلوی کپتان ٹم پین نے پی ایس ایل کے تجربے کو خوشکوار قرار دے دیا

Express News

اسٹریٹ چائلڈ فٹبال عالمی کپ؛ پاکستان ٹیم کل میکسیکو روانہ ہوگی

