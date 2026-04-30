عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

صدر ٹرمپ کو ایران پر نئے فوجی آپریشنز کیلیے دی گئی بریفنگ کے بعد تیل و گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں

ویب ڈیسک April 30, 2026
facebook whatsup
پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں اور ذخائر میں کمی سے امریکیوں کے لیے مشکلات میں اضافہ (اے آئی سے بنوائی گئی تصوراتی تصویر)

صدر ٹرمپ کو امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایران کے خلاف نئے فوجی ااپریشنز کے تحت مختصر مگر طاقتور حملوں کے منصوبے کی بریفنگ کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہوگیا جس نے پچھلے 4 برسوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی غیر یقینی صورت حال کے باعث عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں تقریباً 7 فیصد اضافہ ہوا ہے۔

تیل کی قیمتوں میں تقریباً 6 فیصد اضافہ ہوا۔ دن بھر میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب فی بیرل تیل کی قیمت 126 ڈالر سے تجاوز کرگئی تھی تاہم بعد میں کم ہو کر تقریباً 114 ڈالر تک آ گئی۔

علاوہ ازیں ایشیا کی اسٹاک مارکیٹس بھی منفی رجحان کے ساتھ بند ہوئیں جہاں جاپان کا Nikkei 225 آج 1.1 فیصد نیچے آیا جبکہ جنوبی کوریا کا Kospi بھی 1.4 فیصد کمی کے ساتھ بند ہوا۔

اس کے برعکس یورپ کی مارکیٹس میں بہتری دیکھنے میں آئی۔ لندن کا FTSE 100 صرف 1.6 فیصد بڑھا جب کہ جرمنی کا DAX بھی 1 فیصد اوپر گیا اور فرانس کے CAC 40 کے قیمت میں صرف 0.1 فیصد اضافہ دیکھا گیا۔

پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کھاد کی قیمتیں بھی بڑھنے لگی ہیں جس سے مستقبل میں خوراک کی قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔

اگر تیل کی قیمت 125 ڈالر فی بیرل کے قریب رہتی ہے تو یہ کاروباری اداروں اور حکومتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہوسکتی ہے کیوں کہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور روزمرہ زندگی کے اخراجات بڑھ جائیں گے۔

 

 

 
facebook whatsup

عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ ساز اضافہ؛ 126 ڈالر فی بیرل تک جا پہنچی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو