برطانوی شاہی جوڑے کی امریکا آمد؛ ٹرمپ نے اسکاٹ لینڈ کی وہسکی پر ٹیکس ختم کردیا

برطانوی بادشاہ چارلس سوم اور ملکہ کامیلا 4 روزہ دورۂ امریکا مکمل کرکے وطن لوٹ گئے

ویب ڈیسک May 01, 2026
برطانوی شاہی جوے کی آمد پر وہسکی پر عائد ٹیرف ختم کرنے کا اعلان

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسکاٹ لینڈ کی وہسکی اور امریکی ریاست کینٹکی کے بوربن پر عائد ٹیرف اور تجارتی پابندیاں ختم کر رہے ہیں۔

اس بات کا اعلان امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے ایک بیان میں کیا۔

انھوں نے لکھا کہ برطانیہ کے بادشاہ شاہ چارلس سوم اور ملکہ کامیلا دورۂ امریکا مکمل کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس سے روانہ ہوچکے ہیں۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ شاہی جوڑے کے امریکا آنے کی خوشی میں اسکاٹ لینڈ کی شہرہ آفاق وہسکی پر عائد امریکی ٹیرف اور تجارتی پابندیوں کو ختم کرتا ہوں۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس فیصلے سے اسکاٹ لینڈ اور امریکی ریاست کینٹکی کے درمیان وہسکی اور بوربن کی صنعت کو فروغ ملے گا جو دونوں خطوں کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ ماضی میں دونوں کے درمیان تجارت خاص طور پر لکڑی کے بیرلز (پیپوں) کے حوالے سے مضبوط رہی ہے اور نئی پالیسی سے اس تعاون کو مزید وسعت ملے گی۔

امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ برطانوی شاہی جوڑے کے آمد کی خوشی نے انھیں ایسا قدم اٹھانے پر آمادہ کیا جو کوئی اور نہیں کر سکا۔ شاہی جوڑے کا امریکا کا دورہ ان کے لیے باعثِ اعزاز تھا۔

 
