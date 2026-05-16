کراچی: شاہ فیصل کالونی کو کورنگی سے ملانے والے پل پر ڈکیتی کی ایک اور واردات کی ویڈیو وائرل

واضح رہے کہ چند روز قبل بھی اس پل پر ڈاکوؤں کی جانب سے ناکہ لگا کر ڈکیتی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی

شاہ میر خان May 16, 2026
facebook whatsup

کراچی میں شاہ فیصل کالونی کو کورنگی سے ملانے والے پل پر ایک بار پھر ڈکیتی کی واردات پیش آنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی،جس کے بعد شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

وائرل ویڈیو میں شہریوں کو دیگر لوگوں کو پل پر جانے سے روکتے اور محتاط رہنے کی ہدایات دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں بعض افراد مسافروں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیتے نظر آئے۔

پولیس کے مطابق واردات شاہ فیصل سے کورنگی پل اترتے ہی شرافی گوٹھ کی حدود میں پیش آئی جہاں مسلح ملزمان نے دو شہریوں کو لوٹ لیا۔ متاثرہ افراد میں سبزی منڈی جانے والا ایک شہری بھی شامل تھا۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واردات کے بعد ملزمان شرافی گوٹھ ندی کی سمت فرار ہوگئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور ملزمان کی جانب فائرنگ بھی کی گئی تاہم ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے۔

پولیس کے مطابق مددگار 15 پر ایک شہری نے واردات کی اطلاع دی تھی، تاہم تاحال کوئی متاثرہ شخص تھانے میں رپورٹ درج کرانے نہیں پہنچا۔

واضح رہے کہ چند روز قبل بھی کورنگی سے شاہ فیصل جانے والے پل پر ڈاکوؤں کی جانب سے ناکہ لگا کر ڈکیتی کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی جس کے بعد شہریوں نے اس روٹ پر سیکیورٹی بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

چترال: کالاش قبیلے کا مذہبی تہوار چلم جوش اختتام پذیر، سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت

Express News

آر ایس ایس کا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا بیان بامعنی ہے مگر اس کو پورا دیکھنا چاہیے، سابق سفیر

Express News

بنوں پولیس کی کارروائیاں، 5 خطرناک دہشتگرد ہلاک

Express News

حکومت نے ائیرلائنز کو بڑا ریلیف دے دیا، پروازوں کے کرایوں میں کمی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو