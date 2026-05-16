انمول عرف پنکی کو برقع پہناکر عدالت میں پیش کردیا گیا، ملزمہ کا شور شرابہ

ملزمہ کے وکیل میر ہدایت اللہ ایڈووکیٹ بھی عالت پہنچ گئے

اسٹاف رپورٹر May 16, 2026
facebook whatsup

منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کردیا گیا۔

ملزمہ کو سخت سیکیورٹی میں برقع پہناکر پولیس موبائل میں عدالت لایا گیا، ملزمہ کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا، پولیس کی بھاری نفری ملزمہ کو لیکر سٹی کورٹ پہنچی جبکہ ملزمہ کے وکیل میر ہدایت اللہ ایڈووکیٹ بھی عالت میں موجود تھے۔

 کسٹڈی میں لیجاتے ہوئے ملزمہ پولیس پر چیخنے لگی اور کہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے میرے منہ پر چادر نہ ڈالیں۔ سماعت کے دوران کچھ افراد مشتعل ہوگئے اور انہوں نے مارو مارو کے نعرے بھی لگائے، سماعت مکمل ہونے کے بعد پولیس بڑی مشکل سے ملزمہ کو حصار میں لیکر روانہ ہوگئی۔

عدالت نے تمام مقدمات میں ملزمہ انمول سمیت دیگر دو ملزمان کے ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کرلیا جو کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔

بعد ازاں انمول پنکی کو سچل تھانے کی پولیس نے ملیر کورٹ میں پیش کردیا، تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ کی نشاندہی ہر گھر سے منشیات برآمد کی گئی، ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔

ملزمہ انمول پنکی نے کہا کہ مجھے جھوٹے مقدمہ میں پھنسایا جارہا ہے، مجھے لاہور سے اٹھایا گیا ہے اور مقدمات ڈالے گئے۔

مزید پڑھیں

Express News

پنکی عدالت میں پھٹ پڑی، بنی گالہ سمیت کئی اہم  باتوں پر لب کھول دیے

Express News

پنکی کے ساتھ عالمی گینگ کے لوگ بھی شامل ہیں، 300 روز کے خریدار تھے، کراچی پولیس چیف

دوسری جانب انمول عرف پنکی کے ریمانڈ کے حصول کے لیے مختلف تھانوں کی تفتیشی پولیس متحرک نظر آئی۔ تھانہ گزری اور تھانہ درخشاں کے تفتیشی افسران ریمانڈ حاصل کرنے عدالت پہنچے۔

تھانہ گزری کے تفتیشی افسر کے مطابق گزری تھانے میں ملزمہ کیخلاف 2021 اور 2022 میں مقدمات درج کئے گئے تھے جبکہ درخشاں تھانے کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمہ پر 2021، 2022 اور 2025 کے مقدمات ہیں، ملزمہ تمام مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھی۔ ہم اپنے 5 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرینگے۔

کوکین ڈیلر کے ریمانڈ کے لیئے ایس آئی یو پولیس بھی عدالت پہنچ گئی، تفتیشی افسر انسپکٹر غوث کے مطابق ملزمہ کا 2025 کے مقدمے میں ریمانڈ لینے آئے ہیں، مقدمے میں رائیڈر کو گرفتار کیا گیا تھا۔

واضح رہے کہ کراچی میں گارڈن کے علاقے سے کوکین اور منشیات کی بڑی سپلائر انمول عرف پنکی کو گرفتار کر کے کروڑوں روپے مالیت کی منشیات اور پستول برآمد کی گئی تھی۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

چترال: کالاش قبیلے کا مذہبی تہوار چلم جوش اختتام پذیر، سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت

Express News

آر ایس ایس کا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا بیان بامعنی ہے مگر اس کو پورا دیکھنا چاہیے، سابق سفیر

Express News

بنوں پولیس کی کارروائیاں، 5 خطرناک دہشتگرد ہلاک

Express News

حکومت نے ائیرلائنز کو بڑا ریلیف دے دیا، پروازوں کے کرایوں میں کمی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو