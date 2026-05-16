کراچی: پنجاب کے بعد سندھ حکومت نے بھی کاروباری اوقات کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کردیا۔
فیصلے کا اطلاق صوبے بھر کی مارکیٹوں، شاپنگ مالز، ہوٹلز، کھانے پینے کی دکانوں اور شادی ہالز پر ہوگا، صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کے مطابق کاروباری مراکز اب پابندیوں کے بغیر معمول کے مطابق اپنے اوقاتِ کار جاری رکھ سکیں گے۔
انہوں نے بتایا کہ مارکیٹس، ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کے لیے مخصوص اوقات دراصل توانائی کے تحفظ اور کفایت شعاری پالیسی کے تحت مقرر کیے گئے تھے تاہم تاجروں اور صنعتکاروں کی تجاویز اور مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس فیصلے پر نظرثانی کی گئی۔
شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کاروباری سرگرمیوں کے فروغ، شہری سہولت اور معیشت کے استحکام پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ہمیشہ مشاورت، عوامی مفاد اور زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتی ہے تاکہ کسی بھی طبقے کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تاجر برادری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور حکومت ان کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام اور کاروباری طبقے کے مفادات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
صوبائی وزیر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی ایسے فیصلے کیے جائیں گے جو معیشت، روزگار اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔
دوسری جانب اسلام آباد ضلعی انتظامہ کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں کاروباری اوقات کار میں تبدیلی کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، اسلام آباد میں کاروباری میں اوقات کار حکومتی کفایت شعاری مہم کے تحت ہی رہیں گے، زیر گردش نوٹیفیکشن جعلی ہے۔