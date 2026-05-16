سونا آج مزید سستا ہوگیا؛ قیمت میں مسلسل دوسرے دن کمی ریکارڈ

گزشتہ روز بھی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کے نرخوں میں اچانک بڑی کمی ریکارڈ ہوئی تھی

اسٹاف رپورٹر May 16, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سونے اور چاندی کی قیمتوں میں آج پھر عالمی و مقامی مارکیٹوں میں کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔

امریکا ایران جنگ کے تناؤ سے خام تیل عالمی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بڑھنے کے خدشات اور شرح سود بلند سطح پر برقرار رہنے کے خطرات نے سونے اور چاندی کی قیمتوں کو اپنے لپیٹ لے لیا ہے۔

مشرق وسطی کشیدگی برقرار رہنے اور عالمی سطح پر مہنگائی بڑھنے کے خدشات کے باعث عالمی ومقامی سطح پر سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مندی کا رحجان غالب ہوگیا ہے۔

آج ہفتے کے روز بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت مزید 6 ڈالر کی کمی سے 4ہزار 539 ڈالر کی سطح پر آ گئی اور اسی طرح مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ سونے کی قیمت 600روپے کی کمی سے 4لاکھ 76ہزار 262 روپے کی سطح پر آگئی۔

دریں اثنا مقامی سطح پر فی 10 گرام سونے کی قیمت 515روپے کی کمی سے 4لاکھ 8 ہزار 317روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی کی قیمت 1ڈالر 59سینٹس کی کمی سے 75ڈالر 89سینٹس کی سطح پر آنے سے مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی فی تولہ چاندی کی قیمت 159روپے کی کمی سے 8ہزار 73 روپے اور فی 10  گرام چاندی کی قیمت بھی 136روپے کی کمی سے 6ہزار 921روپے کی سطح پر آگئی ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کے نرخوں میں اچانک بڑی کمی ریکارڈ ہوئی تھی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وفاقی حکومت کی آئی ایم ایف کو سرکاری اداروں کی نجکاری تیز کرنے کی یقین دہانی

Express News

مشرق وسطیٰ بحران، پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے ایئرانڈیا کاخسارہ 2 ارب ڈالر سے تجاوز

Express News

سرمایہ کاری نظام میں بڑی پیشرفت: بورڈ آف انویسٹمنٹ  کو ایس آئی ایف سی میں ضم کرنے کا فیصلہ

Express News

سونا آج مزید سستا ہوگیا؛ قیمت میں مسلسل دوسرے دن کمی ریکارڈ

Express News

توانائی کا شعبہ بحران کا شکار، گردشی قرضہ 5 ہزار 206 ارب روپے کی خطرناک سطح پر پہنچ گیا

Express News

پنجاب کے بعد سندھ میں بھی کاروباری اوقات کی پابندی ختم کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو