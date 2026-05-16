مالدیپ؛ غاروں کی کھوج میں 160 فٹ گہرائی میں اسکوبا ڈائیونگ؛ ماحولیات کے محققین ہلاک

اطالوی غوطہ خوروں کی تلاش میں جانے والا ریسکیو اہلکار بھی جان سے گیا

ویب ڈیسک May 16, 2026
facebook whatsup
ماحولیات کے اطالوی محققین کی لاشوں کی تلاش میں ایک ریسکیو اہلکار بھی جان کی بازی ہار گیا

مالدیپ میں غاروں کی کھوج کے دوران 5 اطالوی غوطہ خور ڈوب کر ہلاک ہوگئے جن کی تلاش میں ایک ریسکیو اہلکار بھی جان سے گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سیاحتی ملک مالدیپ میں اسکوبا ڈائیونگ کے دوران افسوسناک واقعہ پیش آیا جب اٹلی سے آئے سیاح زیر سمندر غاروں کو دیکھنے گئے تھے۔

اطالوی محققین اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ جمعرات کی صبح واؤ اتل کے قریب سمندر میں غوطہ خوری کے لیے اترے تھے۔ ان کا مقصد تقریباً 50 میٹر گہرائی میں موجود زیرِ آب غاروں کی کھوج لگانا تھا۔

تاہم خراب موسم اور سمندری حالات کے باعث وہ کافی دیر تک بھی واپس سطحِ آب پر نہ آ سکے تو سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ جس کے دوران ایک لاش تقریباً 60 میٹر گہرائی میں غار سے برآمد ہوئی۔

دیگر افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری تھا جس میں 8 اہلکاروں نے حصہ لیا جن میں سے 7 واپس سطح آب پر آگئے تو احساس ہوا کہ ایک ساتھی سمندر میں رہ گیا ہے۔

اپنے ساتھی اہلکار کی تلاش میں یہ غوطہ خور دوبارہ سمندر کی تہہ میں گئے تو محمد مہدی نامی ریسکیو اہلکار بے ہوشی کی حالت میں مل گیا۔ جنھیں اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہوسکے۔

مالدیپ کے صدر محمد معیز نے خود جائے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا اور فرائض کی انجام دہی کے دوران جاں بحق ہونے والے اہلکار کو خراجِ تحسین پیش کیا۔

ہلاک ہونے والے سیاحوں کا تعلق اٹلی کی یونیورسٹی آف جینوا سے تھا جن میں ماحولیات کی پروفیسر مونیکا مونٹی فالکن، ان کی بیٹی جارجیا سمواکل، دو محققین اور ایک ڈائیونگ انسٹرکٹر شامل تھا۔

یہ تمام افراد “ڈیوک آف یارک” نامی یاٹ پر سوار تھے جہاں سے انہوں نے غوطہ خوری کا آغاز کیا تھا۔ اس کشتی پر موجود دیگر 20 اطالوی شہری محفوظ ہیں اور انہیں سفارتی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔

یاد رہے کہ مالدیپ دنیا بھر میں مرجان کی چٹانوں، نیلے پانی اور اسکیوبا ڈائیونگ کے لیے مشہور ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح یہاں زیرِ آب حیات اور غاروں کی سیر کے لیے آتے ہیں۔

غاروں میں غوطہ خوری دنیا کے خطرناک ترین مشاغل میں شمار ہوتی ہے کیونکہ گہرائی، محدود راستے، کم روشنی اور آکسیجن کے مسائل غوطہ خوروں کو شدید خطرات سے دوچار کرتے ہیں۔

مالدیپ کے قوانین کے تحت بھی غوطہ خوروں کو عموماً 30 میٹر سے زیادہ گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔

حکام اب یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اطالوی محققین کی ٹیم سمندر میں 60 میٹر گہرے غار تک کیوں اور کیسے پہنچی تھی۔

 

 



 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لندن؛ فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے؛ اسرائیل کیخلاف شدید نعرے

Express News

اگر ایران نے جنگ بندی معاہدہ نہ کیا تو سمجھو اس کا بہت برا وقت شروع ہوگیا، ٹرمپ

Express News

مالدیپ؛ غاروں کی کھوج میں 160 فٹ گہرائی میں اسکوبا ڈائیونگ؛ ماحولیات کے محققین ہلاک

Express News

مشرق وسطیٰ بحران، پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے ایئرانڈیا کاخسارہ 2 ارب ڈالر سے تجاوز

Express News

عزالدین اسرائیلی حملے میں اہلیہ اور بیٹی سمیت شہید؛ نماز جنازہ میں پورا شہر امڈ آیا

Express News

امریکا نے فیدل کاسترو کے بھائی اور سابق صدر کو گرفتار کرنے کی تیاری شروع کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو