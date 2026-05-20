ایران اس وقت 2 عالمی دہشت گرد افواج کیخلاف تاریخی مزاحمت کر رہا ہے؛ سپریم لیڈر

ایرانی قیادت کو اتحاد، معاشی مشکلات کے حل اور قومی استحکام پر خصوصی توجہ دینا ہوگی، مجتبیٰ خامنہ ای

ویب ڈیسک May 20, 2026
facebook whatsup

ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے سابق صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر ایک تحریری پیغام جاری کیا ہے۔

ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اپنے پیغام میں مجتبیٰ خامنہ ای نے ابراہیم رئیسی کو عوامی خدمت اور مزاحمتی سیاست کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی قیادت کو اتحاد، معاشی مشکلات کے حل اور قومی استحکام پر خصوصی توجہ دینا ہوگی۔

رہبراعلیٰ مجتبیٰ خامنہ ای نے مزید کہا کہ ایران اس وقت دو عالمی دہشت گرد افواج یعنی امریکا اور اسرائیل کے خلاف تن تنہا تاریخی مزاحمت کر رہا ہے۔

سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام، ریاستی اداروں اور عوام پر پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

انھوں نے مزید کہا کہ ایرانی اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے اور دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے شرانگیز ممالک کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔

یاد رہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای اپنے والد آیت اللہ علی خامنہ ای کی اسرائیلی حملے میں شہادت ہلاکت کے بعد مارچ میں ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے تھے لیکن اب تک منظرعام پر نہیں آئے ہیں۔

مجتبیٰ خامنہ ای کے تمام پیغامات سرکاری نیوز چینل پر پڑھ کر سنائے جاتے ہیں جس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ نئے سپریم لیڈر شاید زخمی یا بیمار ہیں۔ امریکا بھی دعویٰ کرچکا ہے کہ وہ اسرائیلی حملے میں زخمی ہوگئے تھے۔

اب سے چند روز قبل ایران کے صدر مسعود پزیشکیان نے کہا تھا کہ انھوں نے نئے سپریم لیڈر سے ملاقات کی ہے اور وہ خیریت سے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔

ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی 19 مئی 2024 کو ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ اور دیگر 7 اعلیٰ حکام کے ہمراہ جاں بحق ہوگئے تھے۔

ہیلی کاپٹر ایران کے صوبے مشرقی آذربائیجان کے پہاڑی علاقے میں اس وقت گر کر تباہ ہوا جب وہ ایک ڈیم کی افتتاحی تقریب سے واپس آ رہا تھا۔

تحقیقات کے مطابق حادثہ خراب موسم اور شدید دھند کی وجہ سے پیش آیا اور اس میں کسی سازش یا حملے کے شواہد نہیں ملے تاہم یہ حیران کن تھا کہ صرف ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا قافلے میں شامل دیگر ہیلی کاپٹرز بحفاظت پہنچ گئے تھے۔

 

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم کس ملک کے پاس جائے گا؟ سپریم لیڈر کا پالیسی بیان سامنے آگیا

Express News

بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم، امریکا کیلیے پریشانی؛ پوٹن نے چینی صدر کو راز کی بات بتادی

Express News

تائیوانی صدر سے ملاقات کی خواہش؛ چین سے واپسی پر ٹرمپ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا

Express News

سان ڈیاگو مسجد؛ حملہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو