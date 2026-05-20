وفاقی تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان

دسویں اور گیارھویں جماعت کے طلبہ کے لیے جون اور جولائی میں کوچنگ کلاسز کا بھی انتظام کیا جائے گا

ضیغم نقوی May 20, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں  موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا۔

وفاقی حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق اسلام آباد کے ماڈل اسکولوں، کالجوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں 25 مئی سے 31 جولائی 2026 تک موسم گرما کی تعطیلات ہوں گی۔

نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی سرکاری تعلیمی ادارے 3 اگست 2026 کو دوبارہ کھلیں گے۔

وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں تعطیلات کے دوران اداروں کے سربراہان اور انتظامی عملہ صبح 9 سے دوپہر ایک بجے تک دفتری امور سرانجام دے گا۔

نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ دسویں اور گیارھویں جماعت کے طلبہ کے لیے جون اور جولائی میں کوچنگ کلاسز کا بھی انتظام کیا جائے گا۔

مزید بتایا گیا کہ اسکولوں کی مرمت، تربیتی سیشنز اور دیگر انتظامی امور بھی تعطیلات کے دوران جاری رہیں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو