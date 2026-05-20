پنجاب؛ دریائے چناب کیلئے فلڈ الرٹ جاری

پی ڈی ایم اے پنجاب نے ضلعی انتظامیہ کوبھاری مشینری، اضافی عملہ تعینات کرنے اور حفاظتی بندوں کا معائنہ کرنے کا حکم دیا

افضال طالب May 20, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) پنجاب کی طرف سے دریائے چناب کے لیے فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا اور محکمہ آب پاشی نے صورت حال کے پیش نظر متعلقہ اضلاع اور محکموں کو ممکنہ فلڈ بارے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے۔

پی ڈی ایم اے کے ترجمان نے بتایا کہ سلال ڈیم کے سپل وے گیٹس 21 مئی صبح 9 بجے سے 30 مئی تک کھولے جائیں گے، دریائے چناب میں پانی کی سطح 2 سے 3 میٹر تک بڑھنے کا خدشہ ہے۔

ترجمان نے بتایا کہ مرالہ بیراج پر اچانک پانی کی آمد کا خطرہ، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاالدین، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، چنیوٹ میں ہائی الرٹ کردیا گیا ہے۔

پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل عمر جاوید نے بتایا کہ متعلقہ اضلاع میں کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال رکھنے اور ریسکیو 1122 کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ شہری دریائی کناروں سے دور رہیں، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔

پی ڈی ایم اے پنجاب نے ضلعی انتظامیہ کو بھاری مشینری، اضافی عملہ تعینات کرنے اور حفاظتی بندوں کا معائنہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

ادھر بھارت کی طرف سے دریائے چناب میں سیلاب کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے اور دریائے چناب کے آس پاس رہنے والے الرٹ رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو