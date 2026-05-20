پاکستان کو عالمی پالیسی فورم میں نمائندگی ملنے کا امکان

ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن کے پالیسی کمیشن کیلیے 2026-28 کی مدت کا انتخاب جیت لیا

احتشام مفتی May 20, 2026
کراچی:

پاکستان نے عالمی سطح پر اہم سفارتی اور ادارہ جاتی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ورلڈ کسٹمز آرگنائزیشن کے پالیسی کمیشن کیلیے 2026-28 کی مدت میں انتخاب جیت لیا ہے۔

تقریباً 70 سالہ رکنیت کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کو اس اعلیٰ ترین پالیسی فورم میں نمائندگی ملنے جارہی ہے، جسے عالمی کسٹمز نظام میں غیر معمولی پیشرفت قراردیاجارہا ہے۔

یہ انتخاب ہانگ کانگ میں 18 تا 20 مئی 2026 کے دوران منعقدہ ایشیاء پیسیفک ریجنل ہیڈز آف کسٹمز ایڈمنسٹریشنز اجلاس کے دوران عمل میں آیا، جہاں سخت مقابلے کے بعد پاکستان نے پانچ نشستوں کیلیے 6 امیدواروں میں اپنی جگہ بنائی۔

اس نامزدگی کی باقاعدہ منظوری جون 2026 میں WCO کونسل اجلاس میں دی جائیگی، پالیسی کمیشن ورلڈکسٹمز آرگنائزیشن کا اہم ترین تزویراتی پلیٹ فارم ہے، جہاں کسٹمز کی جدیدکاری، تجارتی سہولت، ڈیجیٹل تبدیلی اور عالمی گورننس سے متعلق پالیسی فیصلے کیے جاتے ہیں۔

فورم میں شمولیت پاکستان کو عالمی سطح پر مؤثر آوازفراہم کریگی۔ پاکستان کی کامیابی کے پیچھے گزشتہ دو برسوں پر محیط فعال کسٹم ڈپلومیسی، علاقائی ہم آہنگی اور ادارہ جاتی اصلاحات کلیدی عوامل رہیبرسلز میں پاکستان کسٹمزکے مستقل مشن کے قیام نے بھی عالمی فورمز پر پاکستان کی موجودگی کو مضبوط بنایا۔
