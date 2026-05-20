ایرانی پٹرولیم مصنوعات سے پاکستانی ریفائنریوں کو شدیدخطرات

غیر قانونی کاروبار نہ روکا گیا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، چیئرمین اوگرا کو خط

ظفر بھٹہ May 20, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

امریکا اور ایران کے درمیان جاری جنگ اورآبنائے ہرمزکی بندش کے باعث جہاں دنیا بھرمیں تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، وہیں پاکستان میں ایران سے اسمگل شدہ پیٹرولیم مصنوعات نے مقامی آئل ریفائنریوں کیلیے سنگین خطرات پیدا کردیے ہیں۔

ذرائع کے مطابق گزشتہ دو ماہ سے آبنائے ہرمز بند ہونے کے باعث پاکستان کاہفتہ وار تیل درآمدی بل 300 ملین ڈالر سے بڑھ کر 800 ملین ڈالر تک پہنچ چکاہے،جس سے ملکی معیشت شدید دباؤکاشکار ہے،صورتحال میں ایرانی ڈیزل اور پٹرول اسمگلنگ میں نمایاں اضافہ دیکھاگیا۔

پاکستان کی  بڑی ریفائنریوں پارکو، پاکستان ریفائنری لمیٹڈ،نیشنل ریفائنری اوراٹک ریفائنری نے مشترکہ طور پر اوگرا کے چیئرمین کو خط لکھ کر خبردارکیاہے کہ اسمگل شدہ ایرانی تیل مقامی ریفائنریوں کی پیداواروکاروبارکیلیے بڑاخطرہ بن چکاہے۔3

ریفائنریوں نے مؤقف اختیارکیا کہ مقامی پیداوارکم کرنے کے بجائے حکومت کو سرحد پار غیرقانونی تیل کی آمد روکنے کیلیے مؤثر اقدامات کرناچاہییں، اس سے مقامی ریفائن شدہ مصنوعات کی طلب متاثر ہورہی ہے۔

خط میں کہاگیاکہ اگر غیرقانونی کاروبارکو نہ روکاگیا توصورتحال ماضی کی طرح مزیدخراب ہو سکتی ہے،جس سے ریفائنریوں کی پیداوار،مالی استحکام اور ملکی سپلائی چین شدید متاثر ہوگی۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان کوسٹ گارڈز نے ایک ماہ میں 17 لاکھ لیٹر سے زائد ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ ناکام بنادی

یاد رہے کہ 2024 میں انٹیلی جنس اداروں نے 738 پیٹرول پمپس، اسمگلروں اور بعض سرکاری اہلکاروں پر مشتمل بڑے نیٹ ورک کاسراغ لگایا تھا،جس سے قومی خزانے کو سالانہ 227 ارب روپے کانقصان پہنچ رہا تھا۔

رپورٹس کے مطابق روزانہ تقریباً 5 ہزار ٹن اسمگل شدہ ڈیزل پاکستان لایا جارہاہے،جو ملک میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی مجموعی طلب کاتقریباً 23 فیصد بنتاہے،حکومت کو فی لیٹر تقریباً 80 روپے کی پٹرولیم لیوی اورکسٹم ڈیوٹی کانقصان برداشت کرنا پڑرہاہے۔

ادھر سعودی عرب اور کویت نے حالیہ دنوں میں پاکستان کو تیل کی فراہمی بڑھادی ہے،تاکہ ممکنہ بحران سے بچاجاسکے۔

صنعتی حلقوں نے بلوچستان حکومت کے اس بیان پر بھی تشویش ظاہرکی ہے، جس میںصوبے میں ایرانی ڈیزل 280 روپے فی لیٹرفروخت کرنے کی اجازت دینے کی تجویز دی گئی تھی۔

ریفائنری مالکان کے مطابق اگر اسمگل شدہ مصنوعات کی روک تھام نہ کی گئی تو مقامی ریفائنریوں میں اربوں ڈالرکی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئی ایم ایف سے قسط موصولی کے بعد زرمبادلہ کے ذخائر 22 ارب 58 کروڑ سے تجاوز

Express News

پاکستان اور جرمنی کے درمیان 40.5 ملین یورو کے معاہدے پر دستخط

Express News

حکومت نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کیلیے آئی ایم ایف کی شرائط پر عملدرآمد تیز کردیا

Express News

آئی ایم ایف وفد مذاکرات مکمل کرکے واپس روانہ

Express News

سونے کی قیمتوں میں ایک دن کمی کے بعد آج بڑا اضافہ

Express News

آئی بی آئی ڈیجیٹل اکنامی ہیڈکوارٹر کا قیام، پاک چین سرمایہ کاری تعاون میں اہم پیش رفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو