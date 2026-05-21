کراچی، اورنگی ٹاؤن میں پولیس مقابلہ، زخمی سمیت 3 ڈاکو گرفتار، اسلحہ و موٹرسائیکل برآمد

ڈاکوؤں کے قبضے سے دو پستول، موبائل فونز، نقدی رقم اور ایک موٹرسائیکل برآمد ہوئی، پولیس

اسٹاف رپورٹر May 21, 2026
شہر قائد کے علاقے مومن آباد میں پولیس نے اورنگی ٹاؤن نمبر 10 کے قریب الفتح قبرستان کے پاس مبینہ مقابلے کے دوران زخمی سمیت تین ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔

چھیپا حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی ہوا جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دو دیگر ملزمان کو پولیس نے حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت محمد کامران، یاسر اور ثناء اللہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق گرفتار ڈاکوؤں کے قبضے سے دو پستول، موبائل فونز، نقدی رقم اور ایک موٹرسائیکل برآمد ہوئی ہے۔
