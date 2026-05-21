طاہر زمان پی ایچ ایف کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس اینڈ ڈیویلپمنٹ تعینات

پاکستان ہاکی فیڈریشن (پی ایچ ایف)نے اولمپین طاہر زمان کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس اینڈ ڈیویلپمنٹ کے عہدے پر تعینات کردیا۔
اولمپین طاہر زمان ایشیا ہاکی کے سب سے سینئر ہائی پرفارمنس کوچ سمیت ایف آئی ایچ اکیڈمی ٹرینر اینڈ ایجوکیٹر اور ایف آئی ایچ ہائی پرفارمنس لیول 6 کوچ بھی ہیں۔
اس کے علاوہ وہ ایف آئی ایچ رولز بورڈ کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے بھی فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔
پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین احمد وانی، پی ایچ ایف ڈیویلپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین اولمپین اصلاح الدین صدیقی اور اولمپین حسن سردار نے اولمپین طاہر زمان کے ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے تجربے سے پاکستان ہاکی کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔