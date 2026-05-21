سونے کی قیمتوں میں ایک دن کمی کے بعد آج بڑا اضافہ

گزشتہ روز سونے اور چاندی کے نرخوں میں عالمی و مقامی سطح پر بڑی کمی ریکارڈ ہوئی تھی

اسٹاف رپورٹر May 21, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سونے کی عالمی و مقامی مارکیٹوں میں ایک دن کمی کے بعد آج بڑا اضافہ ہوگیا۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں آج جمعرات کے روز فی اونس سونے کی قیمت میں 50 ڈالر کا اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں نئی عالمی قیمت 4ہزار 530 ڈالر فی اونس کی سطح پر آگئی ۔

عالمی مارکیٹ کے زیر اثر مقامی صرافہ بازاروں میں بھی آج کاروباری ہفتے کے چوتھے دن 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 5000 روپے کے اضافے سے 4لاکھ 75ہزار 362روپے کی سطح پر آگئی۔

اسی طرح مقامی سطح پر فی 10 گرام سونے کی قیمت 4287روپے بڑھ کر 4لاکھ  7ہزار 546روپے ہوگئی۔

علاوہ ازیں ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت 60 روپے کے اضافے سے 8ہزار 034 روپے  اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 51روپے کے اضافے سے 6ہزار 887روپے کی سطح پر آگئی ہے۔

واضح رہے کہ  گزشتہ روز عالمی مارکیٹ میں سونا 68 ڈالر کی کمی سے 4480 ڈالر فی اونس  اور مقامی سطح پر 6800 روپے کم ہونے سے 4 لاکھ 70 ہزار 362 روپے فی تولہ اور 5830 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 3 ہزار 259 روپے فی 10 گرام کی سطح پر آگیا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئی ایم ایف سے قسط موصولی کے بعد زرمبادلہ کے ذخائر 22 ارب 58 کروڑ سے تجاوز

Express News

پاکستان اور جرمنی کے درمیان 40.5 ملین یورو کے معاہدے پر دستخط

Express News

حکومت نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کیلیے آئی ایم ایف کی شرائط پر عملدرآمد تیز کردیا

Express News

آئی ایم ایف وفد مذاکرات مکمل کرکے واپس روانہ

Express News

سونے کی قیمتوں میں ایک دن کمی کے بعد آج بڑا اضافہ

Express News

آئی بی آئی ڈیجیٹل اکنامی ہیڈکوارٹر کا قیام، پاک چین سرمایہ کاری تعاون میں اہم پیش رفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو