لنکا پریمیئر لیگ: صاحبزادہ فرحان دمبولا سکسرز کے آئیکون پلیئر بن گئے

پاکستان کے اوپننگ بلے باز صاحبزادہ فرحان کو لنکا پریمیئر لیگ (ایل پی ایل) 2026 کے لیے دمبولا سکسرز نے اپنے آئیکون پلیئر کے طور پر سائن کرلیا ہے۔
فرنچائز نے سوشل میڈیا پر اس اعلان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فرحان کی حالیہ شاندار فارم کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں ٹیم کا اہم ترین کھلاڑی بنایا گیا ہے۔
صاحبزادہ فرحان نے حالیہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں غیر معمولی کارکردگی دکھاتے ہوئے سب سے زیادہ 383 رنز اسکور کیے تھے۔
انہوں نے سات میچز میں 76.60 کی اوسط اور 160 سے زائد کے اسٹرائیک ریٹ سے بیٹنگ کی جس میں دو سنچریاں اور دو نصف سنچریاں شامل تھیں۔
وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے ایک ہی ایڈیشن میں دو سنچریاں بنانے والے واحد بلے باز بھی بن گئے۔
اس کے ساتھ انہوں نے بھارتی اسٹار ویرات کوہلی کا ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔
پاکستان کے لیے 46 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے والے فرحان اب تک 1305 رنز بنا چکے ہیں جن میں دو سنچریاں اور 10 نصف سنچریاں شامل ہیں۔
پاکستان سپر لیگ میں بھی ان کی کارکردگی متاثر کن رہی جہاں انہوں نے 44 میچز میں 1286 رنز اسکور کر رکھے ہیں۔
ایل پی ایل 2026 کا آغاز 17 جولائی سے ہوگا جبکہ ٹورنامنٹ 8 اگست تک سری لنکا کے مختلف شہروں میں کھیلا جائے گا۔