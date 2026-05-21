فیفا ورلڈکپ 2026: امریکی ہوٹل انڈسٹری کو بڑے نقصان کا خدشہ

امریکا میں ہونے والے آئندہ فیفا ورلڈ کپ سے متعلق سیاحتی شعبے کی بڑی امیدیں خطرے میں پڑتی دکھائی دے رہی ہیں۔
برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی ہوٹل اینڈ لاجنگ ایسوسی ایشن (اے ایچ ایل اے)کی ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ورلڈ کپ کے میزبان شہروں میں ہوٹل بکنگز توقعات سے بہت زیادہ کم ہیں، جس سے خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ ٹورنامنٹ سے متوقع معاشی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔
رپورٹ کے مطابق فیفا کی جانب سے پانچ ملین سے زائد ٹکٹ فروخت ہونے کے دعوؤں کے باوجود ہوٹلوں میں رش نظر نہیں آ رہا۔
امریکا کے 32 ہزار سے زائد ہوٹلوں کی نمائندگی کرنے والی تنظیم اے ایچ ایل اے نے اس صورتحال کا کچھ حد تک ذمہ دار فیفا کو بھی قرار دیا ہے۔
تنظیم کے مطابق فیفا نے اپنے استعمال کے لیے ضرورت سے زیادہ ہوٹل کے کمرے پہلے ہی بک کر لیے تھے، جس سے مصنوعی طور پر طلب اور قیمتیں بڑھ گئیں۔
بعد ازاں بڑی تعداد میں یہ بکنگز منسوخ کردی گئیں جس سے مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔
فیفا نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتا۔
دوسری جانب ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ میچ ٹکٹوں کی بلند قیمتیں، مقامی ٹرانسپورٹ اور ٹیکس اخراجات کے ساتھ ساتھ موجودہ سیاسی ماحول بھی شائقین کو امریکا آنے سے روک رہا ہے۔
ماہرین کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ورلڈ کپ سے امریکی سیاحت کو متوقع فائدہ نہیں مل پائے گا۔